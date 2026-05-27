Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ce culori vor avea tunicile echipelor din mini-sezonul show-ului culinar

Chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au avut parte de o surpriză în prima ediția a mini-sezonului Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de pe 27 mai 2026. Aceștia au aflat culorile tunicilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 23:00 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 22:32
Nici bine nu au pășit jurații în bucătăria Chefi la cuțite - Viitorul are gust că Irina Fodor a decis să le dea o veste importantă. Aceștia au fost puși să facă o alegere neașteptată pentru a afla culorile tunicilor.

„Portocaliu avem?!”, a întrebat chef Alexandru Sautner.

„Acum chefii trebuie să tragă un plic de aici”, le-a spus Irina Fodor.

Situația a luat o întorsătură neașteptată atunci când prezentatoarea TV l-a lăsat pe chef Orlando Zaharia să aleagă primul plic. Chef Alexandru Sautner nu s-a putut abține și a reacționat imediat, cerând o nouă șansă pentru extragere culorilor.

„Nu, nu vreau! Dacă nu m-ai lăsat pe mine să aleg primul! De ce trebuie să tragă Orlando primul, iar noi după? Eu trag mereu ultimul, de ce?”, a spus chef Alexandru Sautner după ce a aflat culoare tunicii sale.

„Dar nici eu nu vreau! Irina, refă intrarea!”, a mai zis și chef Richard Abou Zaki în glumă.

„Nu mai vreau nici eu!”, a continuat chef Ștefan Popescu.

Copiii s-au amuzat copios pe seama momentului savuros. De altfel, aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle culorile tunicilor din mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust.

Ce culori vor avea tunicile echipelor din mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust

În cele din urmă, Irina Fodor a decis să îi lase pe jurați să aleagă plicul pe care și-l doresc. Așadar, chef Alexandru Sautner a tras culoarea roz, în timp ce chef Richard Abou Zaki a primit culoarea galben.

Chef Ștefan Popescu va purta o tunică albastră în mini-sezonul Chefi la cuțite - Viitorul are gust, iar chef Orlando Zaharia și echipa lui vor îmbrăca tunici verzi.

„Culoarea asta verde este bucuria sufletului meu! Mă urmărește, o atrag! Îmi place culoarea verde”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia, vizibil entuziasmat.

„De când îmi doream culoarea asta!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

Cu toate acestea, Irina Fodor și-a mai dorit să facă un anunț: „Înainte să alegem concurenții trebuie să vină accesoriile voastre pe care o să le oferiți fiecărui copil. O să-i rog pe colegii mei să intre și să le pună la fiecare banc. Ne mai rămâne o misiune grea acum. Trebuie să stabilim ordinea în care chefii își vor alege concurenții în echipe! Și asta, de obicei, stârnește tensiune!”

Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

