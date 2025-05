De ce a lipsit Andrei Flutur de la Chefi la cuțite, sezonul 15. Situație fără precedent, în timpul show-ului culinar

Andrei Flutur de la Chefi la cuțite, sezonul 15 a fost nevoit să meargă de urgență acasă. Extrem de îndurerat, concurentul din echipa portocalie a explicat ce s-a întâmplat exact.

Andrei Flutur a lipsit de la Chefi la cuțite, seoznul 15 începând cu ediția din 29 aprilie 2025. Concurentul din echipa portocalie a fost nevoit să plece acasă, chiar înainte de a începe battle-ul, după ce a aflat că tatăl lui trece prin momente critice, în spital.

Andrei Flutur de la Chefi la cuțite, sezonul 15 a fost nevoit să meargă de urgență acasă: „Probabil ultimele ore din viața lui”

Înainte de a da startul celui de-al șaselea battle, Irina Fodor a dat vestea care i-a cutemurat pe chefi și pe concurenți deopotriva. Gazda show-ului culinar a dezvăluit că Andrei Flurur, din echipa condusă de chef Richard Abou Zaki a fost neovie să plece de urgență acasă.

De asemenea, Irina a adăugat că nu se știe exact pentru cât timp echipa portocalie va avea un om lipsă.

„Aș vrea înainte să continuăm, să menționez că Andrei a fost nevoit să plece de urgență. Tatăl lui este internat în spital. În stare destul de gravă. Astăzit a primit și el vestea, mai devreme când era la interviu. Așa că nu am avut ce să facem decât să îl ajutăm să ajungă mai repede la Galați. I-am spus că noi vom sta cu gândul la el, că îi vom trimite energie bună, că o să ne rugăm pentru el și familia lui, însă, din păcate, voi echipa portocalie, astăzi nu îl aveți pe Andrei. Și nu știm pentru cât timp nu îl veți avea, nu știm ce se va întâmpla. Totul depinde de starea tatălui lui”

Tânărul de doar 19 ani a aflat chiar înainte de battle că tatăl lui se luptă între viață și moarte la spital și și-a dorit să fie alături de el. Extrem de afectat de situație, Andrei a povestit exact ce s-a întâmplat.

„Mai devreme am aflat și eu că tata e în ultima fază, la spital, are septicemie. „Probabil ultimele ore din viața lui. El a fost operat de două ori la inimă și acum a răcit foarte grav, a fost internat în spital de când am intrat în concurs, medicii nu au știut de are și de abia azi...”, a încercat să explice concurentul de la Chefi la cuțite, sezonul 15 înainte să izbucnească în plans.

„Și eu chiar nu pot să fac nimic, să mă concrentrez nici la probe, nici la nimic. Vreau doar să ajung acasă să îl iau pentru ultima oară în brațe. Măcar să îl prind în viață”, a mai spus Andrei Flutur la testimoniale.

„Și mie mi-a părut super rău. Sper că tatăl lui să își revină, mă rog la Dumnezeu pentru asta și Andrei, noi chiar suntem cu tine”, a spus chef-ul său după ce a aflat situația prin care trece concurentul.

Ulterior, acesta a postat pe contul lui de Instagram o serie de poze în care apare alături de tatăl lui, aflat pe patul de spital. „Cel mai puternic om. Te iubesc, tata”, a scris acesta alturi de fotografiile emoționante.