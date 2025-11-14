Antena Căutare
Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 14:39
Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite, care vine cu noutăți în ringul amuletelor, dar și cu povești fascinante în etapa audițiilor, acolo unde noi concurenți se avântă, dornici să ajungă în echipe.

După ce a gătit într-un restaurant fine dining din Sardinia, Mihaela Băișanu participă la audițiile Chefi la cuțite: ”Am văzut jumătate de Hollywood cât am lucrat acolo”

Printre competitorii care intră în bucătăria Chefi la cuțite pregătiți să-i cucerească pe Chefi cu farfurii fine dining se numără Mihaela Băișanu, care vine cu o viziune culinară schimbată de experiența dintr-un restaurant de lux din Sardinia.

„Am locuit 22 de ani în Italia – după nouă ani la Roma, m-am mutat cu familia pe Costa Smeralda, în Sardinia. Am reușit să mă angajez acolo la un hotel unde soțul meu lucra deja. Restaurantul de acolo a obținut între timp o stea Michelin. Când am văzut câtă mâncare era în farfurii, am spus că e foarte puțin… Dar când am început să lucrez, mi-am dat seama că-ți trebuie o jumătate de zi ca să poți face două lucruri în acea farfurie fine dining”, povestește Mihaela despre experiența transformatoare prin care a trecut pe plan profesional.

„Era altă lume… Am văzut jumătate de Hollywood cât am stat acolo. Dar am avut și ocazia să întâlnesc mari Chefi ai Italiei, precum Enrico Bartolini și frații Cerea. Nu am visat niciodată ca, venind din comuna Baia, din Suceava, să ajung să văd arta gastronomică executată la un asemenea nivel”, mărturisește cu emoție Mihaela, care ulterior s-a întors pe meleagurile natale, unde a deschis propriul restaurant, cu un meniu curajos.

„La noi, se mănâncă mici, grătar… Iar eu fac pește. Însă nu am vrut să renunț la ideile pe care le-am învățat acolo unde am acumulat experiența culinară. Am spus că, după atâția ani de sacrificiu, eu nu vreau să schimb nimic.”

Ce le va găti Mihaela juraților și ce verdict va primi ea telespectatorii vor descoperi urmărind noul sezon Chefi la cuțite din 16 noiembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Mihaela Băișanu la audițiile Chefi la cuțite

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.

