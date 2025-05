Finala Chefi la cuțite sezonul 15, lider detașat de audiență. Câți telespectatori au urmărit competiția culinară în minutul de aur

Finală memorabilă Chefi la cuțite ieri seară, la Antena 1: pentru prima dată în istoria show-ului culinar, patru finaliști, nu trei, s-au luptat pentru marele trofeu. Iar victoria i-a revenit lui Claudiu Gherguț.

Cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia este câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite, după o cursă culinară fantastică, în care s-a întrecut cu Andy Van de Gucht (cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki), Dragoș Dudu (cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu) și Bogdan Iancu, din echipa portocalie a lui Chef Richard.

Finala Chefi la cuțite sezonul 15, lider detașat de audiență miercuri, 28 mai 2025

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 23:56, Finala Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.9 puncte de rating și 24.7% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 7.3 puncte de rating și 20.9% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat primul loc în topul audiențelor cu 7.2 puncte de rating și 20.3% cotă de piață.

În minutul de aur 21:09, peste 1.4 milioane de telespectatori au urmărit Finala Chefi la cuțite.

Claudiu Gherguț a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite

A fost o întrecere strânsă între patru concurenți cu experiențe remarcabile în țară și mai ales peste hotare. Iar provocarea lansată de Irina Fodor a marcat, de asemenea, o premieră. Pentru prima dată, finaliștii au primit teme impuse pentru o parte din meniu. La starter, au avut de preparat supe sau ciorbe, provocarea constând în a ridica la nivel de Finală Chefi la cuțite un asemenea preparat. Pentru felul principal, ingredientul de bază impus a fost carnea de porc, în vreme ce desertul a fost lăsat la alegerea finaliștilor care și-au gândit strategic selectarea fiecărui concurent pentru a-și alcătui echipele.

Emoțiile și adrenalina s-au simțit din plin pe tot parcursul sesiunii intense de gătit, la capătul căreia Claudiu Gherguț a intrat în istoria celui mai îndrăgit show gastronomic din România, impresionând juriul Finalei alcătuit din specialiști cu un meniu gătit impecabil.

Claudiu a câștigat marele trofeu al sezonului 15 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard Abou Zaki. Această experiență va încununa anii petrecuți de câștigător în bucătăriile unor restaurante cu stele Michelin din Franța și Elveția.

Alături de Claudiu, Chef Orlando Zaharia și-a trecut în palmares primul sezon Chefi la cuțite câștigat. ”Nu-mi vine să cred. Emoțiile au fost atât de puternice când mi-am auzit numele, încât am simțit că nu mai pot pur și simplu să stau în picioare. Sunt în al nouălea cer de fericire. Acest trofeu simbolizează toată munca și sacrificiile pe care le-am făcut până acum”, a declarat Claudiu. ”Mă simt atât de împlinit și de mândru că am reușit împreună cu Claudiu și echipa pe care și-a alcătuit-o să câștigăm sezonul. Acesta este visul meu de când am venit la Chefi la cuțite.”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

