Orlando Zaharia, prima reacție în mediul online după ce cuțitul său de aur a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite. Ce a transmis

Orlando Zaharia a transmis în mediul online un mesaj emoționant, după ce cuțitul său de aur a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite. Claudiu Gherguț a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Sezonul 15 Chefi la cuțite a ajuns la final. Miercuri, 28 mai 2025, show-ul culinar și-a desemnat câștigătorul. Claudiu Gherguț a ieșit victorios din competiție, plecând acasă cu trofeul și 30.000 de euro.

Cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia a avut rivali puternici în Marea Finală a sezonului 15 Chefi la cuțite, însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol pentru el. Claudiu Gherguț a scos din dotare toate strategiile culinar pentru a câștiga.

Tânărul care a primit toate cuțitele de aur în preselecție a surprins încă o dată telespectatorii și jurații. Acesta a demonstrat că și-a meritat locul în competiția show-ului culinar și că este un adevărat profesionist.

La scurt timp de la anunțarea câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 15, chef Orlando Zaharia a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Juratul a fost extrem de bucuros când a aflat că cel mai important membru al echipei sale este câștigător.

Prima reacție a lui chef Orlando Zaharia din mediul online, după ce Claudiu Gherguț a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia și-a dorit să își exprime sentimentele cu privire la Finala sezonului 15 Chefi la cuțite pe contul oficial de Instagram. Mai mult, acesta a ținut neapărat să-i spună cuțitului său de aur că este foarte mândru de el prin intermediul unui postări copleșitoare.

„Când l-am întâlnit prima oară pe Claudiu, am văzut în ochii lui nu doar ambiția unui tânăr pasionat de bucătărie, ci și vulnerabilitatea frumoasă a unui copil care visează sincer. Am simțit imediat că am o responsabilitate în fața mea – să-l cresc, să-l învăț, să-l arăt un drum. Pe tot parcursul acestei călătorii, Claudiu a fost exemplul perfect de disciplină, dedicare și inimă. Niciun pas nu i-a fost ușor, dar fiecare pas a fost asumat.

Claudiu este câștigătorul sezonului 15! Și nu doar atât! Claudiu este câștigătorul respectului meu si al vostru și, poate cel mai important, al propriei sale încrederi. Felicitări, Claudiu Gherguț! Sunt foarte mândru de tine!”, a scris chef Orlando Zaharia în dreptul unor poze cu tânărul.

Postarea lui chef Orlando Zaharia a generat mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Printre cei care l-au felicitat pe Claudiu, dar și pe jurat se numără și foști concurenți ai show-ului culinar, precum Cristian Boca și Janni Alexandridis.

„Felicitări, Claudiu! Ai meritat din plin!”, „Bravo! Oameni minunați, chef Orlando top, Claudiu un om drept și profesionist! Mă bucur din suflet!”, „Claudiu, ai meritat din plin câștigul! Felicitări chef Orlando Zaharia pentru echipa minunată!”, „Mă bucur ca există tineri talentați care pot crește țara asta.” sau „Am crezut în tine de la începutul emisiunii, felicitări!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.