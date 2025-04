Jurații au fost uimiți când au văzut ce a putut să le pună în farfurie concurentul Radu Andronache, la Chefi la cuțite. Ce au zis

În ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, Radu Andronache a venit în fața juraților cu un preparat îndrăzneț, ce i-a lăsat mască pe jurați. Ce au descoperit aceștia în farfurii, de fapt.

Un concurent a reușit să îi lase mască pe jurați în ediția din 1 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite. Este vorba despre Radu Andronache în vârstă de 33 de ani din Constanța, care a pregătit pentru chefi greieri cu mămăligă.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și jurații au rămas mască atunci când au văzut ce preparat se află pe farfurii, de fapt.

„Ăsta e fanul tău, Richard”, a zis Chef Sautner atunci când a văzut că pe bucata de mămăligă se aflau câțiva greieri.

„Ăsta e un nivel prea înalt și pentru mine. Ce e asta, mă, o mămăligă cu insecte? Știați că insectele au gust de semințe? Ăsta e cam ars, îmi arde palatul”, a fost reacția lui Chef Richard Abou Zaki, care s-a amuzat copios.

Surpriza a fost și mai mare pentru el atunci când a crezut că gustă smântână, dar era, de fapt, usturoiul de care el se ferește atât de mult.

Apoi, ușile s-au deschis și Radu Andronache și-a făcut apariția în fața juraților. Tânărul s-a prezentat și a spus că în prezent locuiește în București. Pasionat de călătorii, el a mărturisit că în Thailanda a gustat greieri pentru prima oară.

„Lucram remote, aveam un site cu haine și puteam lucra de oriunde. Într-o iarnă am plecat de sărbători în Dubai și mi-a plăcut atât de mult că am rămas până în martie. În clasa a 9-a vindeam aspiratoare, Am luat o pauză, apoi am terminat liceul și acum sunt la facultate. Am făcut chiar pregătire la matermatică să iau examenul. Am lucrat și ospătar în Germania, nu a fost distractiv. Am lucrat ca ghid 3 ani, m-am mutat în Duai, apoi în Australia. Aș fi rămas, dar trebuia să vin să dau examenul de bac. Acum au un magazin outlet. Visul meu e să nu mai muncesc niciodată. În fiecare țară în care merg încerc mâncărurile, fac tik tok-uri. E important să ai timp pentru tine, hobby-urile tale și lucrurile care ete fac fericit”, a zis tânărul.

Deși nu a primit cuțitele pentru a merge mai departe, concurentul a fost apreciat pentru curajul de a veni la emisiune cu mămăligă cu greieri.

