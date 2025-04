Jurații, uimiți când au aflat cu ce se ocupă Tomoko Miura Scutariu în Japonia. Concurenta este îndrăgostită de mâncarea românescă

Cum au reacționat jurații când au aflat cu ce se ocupă Tomoko Miura Scutariu în Japonia. În ediția 14 Chefi la cuțite, sezonul 15 din 8 aprilie 2025, concurenta a gătit un preparat în trend pe rețelele sociale.

Tomoko Miura Scutariu vine din Japonia, însă a fost căsătorită cu un român și adoră mâncarea noastră. Pentru Chefi la cuțite, concurenta a pregătit celebrul japanese lunch box, care conține pește, orez, papanași și omletă, toate gătite în stil japonez.

Cu toate acestea, concurenta este îndrăgostită de mâncarea românească și a decis să ne facă cunoscute tradițiile și în țara ei natală. Aceasta a scris o carte de bucare cu preparate tradiționale și pregă cursuri despre mâncarea noastră în Tokyo.

„Prima dată când am fost în România m-am îndrăgostit de gustul mâncării”, a dezvăluit ea, fiind singura care ține astfel de clase în Japonia.

În ediția 14 Chefi la cuțite, sezonul 15 din 8 aprilie 2025, Tomoko Miura Scutariu le-a pregătit juraților un fel de mâncare specific culturii sale. Încă de când au deschis cutiuța, chefii au fost surprinși de ce se afla în preparat și chiar s-au gândit că poate a gătit Riki. Acesta a apărut, de asemenea, la jurizare pentru a intermedia dialogul concurentei cu cei patru chefi.

„Între 2008 și 2010 am stat în România. România e a doua mea casă. Sunt fascinată de cultura românească. Românii sunt oameni interesanți, foarte diferiți și unici. Acum sunt relaxată. Petrec mult timp cu români. Oamenii sunt foarte simpli și cu mintea deschisă. Desigur îmi place muzica...”, a mai povestit cncurenta în vârstă de 50 de ani căsătorită cu un român.

Tomoko Miura Scutariu a mai povestit că deși, în prezent, locuiește în Japonia, a venit în România special pentru a parcitipa la Chefi la cuțite. De asemenea, jurații au fost extrem de suprinși să afle cu ce se ocupă aceasta în țara natală.

Tomoko este importator de vinuri românești în Japonia și în plus, ține cursuri despre mâncarea românească, în fața a aproape o mie de oameni. Ea a scris și o carte de bucate cu mâncare de post de la noi din țară pentru a face cunoscute preparatele autohtone.

„Prima dată când am fost în România, m-am îndrăgostit de gustul mâncării. Era o mâncare sănătoasă, cu multe legume, iar gustul este foarte bun și pentru japonezi. Așa că m-am gândit să învăț cum să gătesc mâncăruri românești. Am început să fac ciorbă, sarmale, mămăligă, tocană și chiftele. Când m-am întors în Japonia, am început să-i învăț și pe ei”, a dezvăluit aceasta.

Tomoko Miura Scutariu a apărut și în Forbes New York, unde a vorbit despre cultura vinurilor românești. „Am fost aleasă pentru a intra în Topul celor 10 femei care te inspiră și pe care să le urmărești în 2024.

Cu toate acestea și preparatul japonez gătit de ea a fost extrem de apreciat de chefi, iar concurenta a primit 4 cuțite.

