Chefii, contrariați de ce au găsit în farfuria lui Constantin Pocai, un bucătar cu experiență: „Voiam să plec. E catastrofă”

În ediția 15 din 7 aprilie 2025 de la Chefi la cuțite sezonul 15, Constantin Pocai a gătit un preparat franțuzesc. Deși a spus că are o vastă experiență în bucătărie, jurații nu au putut să îl creadă după ce au gustat din mâncarea lui.

Constantin Pocai are 49 de ani și în prezent, locuiește în Dorohoi. Concurentul le-a mărturisit juraților că are o experiență vastă în domeniul gastronomic, lucrând cu nume mari din bucătăriile lumii și i-a surprins cu poveștile sale. În ediția 15 din 7 aprilie 2025 din d ela Chefi la cuțite sezonul 15, bărbatul în vârstă de 49 de ani a pregătit un fel de mâncare franțuzesc: Coq au vin. Acesta, însă, nu s-a ridicat la nivelul anilor de experiență pe care îi are în bucătărie, iar jurații nu au fost atât de siguri că vorbește serios.

„Eu dacă fac o donație de sânge, jumătate din cantitate e legată de bucătărie. M-am întors în România, pentru că în Franța, începusem să bag panică în bucătarii bătrâni, în Lyon. Sunt persoana care dacă mă închizi 48 de ore într-o bucătărie, nu e nevoie să ies. Scot niste idei care nu există pe piață. Bucătăria e a opta minune a lumii”, a declarat Constantin Pocai la testimoniale.

Juraților nu le-a venit să creadă ce au găsit în farfuria lui Constantin Pocai de la Chefi la cuțite, sezonul 15, ediția 13 din 7 aprilie 2025

Chiar dacă inițial credeau că degustă un pui de țară, după primele guri, jurații Chefi la cuțite și-au dat seama că este vorba despre prepatatul franțuzesc. „Chiar e coq au vin, dar e cam crud mi se pare mie”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Trebuie mâncat cu mâna, nu merge cu furculița”, a adăugat și chef Richard Abou Zaki.

Odată ajuns în fața celor patru jurați, Constantin Pocai și-a spus poveste de viață. Acesta a dezvăluit că a locuit în Franța, acolo unde a lucrat cu nume mari din industria gastronimică, însă acum s-a întors în țară și nu își găsește locul.

„Trebuia să fie un coq au vin, deja voiam să plec. Am zis că nu are niciun rost să rămân că e catastrofă”, a spus dezamăgit concurentul, imediat ce a intrat în platou la Chefi la cuțite, sezonul 15 ediția 15 din 7 aprilie 2025.

Ulterior, concurentul Chefi la cuțite, sezonul 15 a povestit care a fost parcursul său profesional până în prezent.

„Am ajuns în orașul Lyon. În capitala mondială a gastronomiei, am lucrat un cu un mare chef (...) Intru în sevraj dacă nu fac bucătărie. Am muncit în prefectura orașului 14 ore și ca să nu mă duc acasă m-am culcat sub masă, îmbrăcat.

Am avut o ofertă, într-o singură zi, într-un restaurant de 5 stele, în bucătăria de protocol a Prefecturii. Am avut ocazia să stau langă Macron, Bill Gates”, a mai povestit Constantin. Curios, chef Richard Abou Zaki a vrut să afle cu ce i-a servit pe aceștia, însă răspunsul concurentului l-a surprins.

„Nu se fac meniuri speciale. Se dă ce este în frigider”, a răspuns acesta.

„Știi care e chestia? L-am servit și noi pe Macron, dar noi nu i-am dat ce a rămas din ziua anterioară. Dar eu l-am văzut pe el că s-a strâmbat un pic când i-am dat d-asta cu 3 stele”, a mai spus ironic juratul Chefi la cuțite.

„Dacă vă spun că Macron mănâncă hot dog și kebap în Elysee nu mă credeți”, a mai adăugat bucătarul. „Cunosc cam începând de la președintele maeștrilor bucătari francezi până la președintele Academiei Naționale de Fructe și Legume din Paris, unde sunt membru la ora actuală”, a mai dezvăluit concurentul întrebat de unde știe toate aceste detalii.

Cu toate acestea, în prezent lucrează la o mănăstire. Iar pentru preparatul gătit la Chefi la cuțite, acesta nu a primit niciun cuțit, pentru că jurații nu au reușit să găsească nimic din experiența sa în farfurie.

„Zice că are ditamai CV-ul, dar face cartofi prăjiți și ciorbă de cartofi. Cred că nu a lucrat în viața lui într-un restaurant”, au comentat chefii apoi.

