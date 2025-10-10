Mesajul transmis de soția lui Chef Alexandu Sautner de ziua acestuia. Ce declarație i-a făcut

Antena Căutare
Chef Alexandu Sautner a avut o aniversare de vis. Iată ce mesaj i-a transmis soția sa.

Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 14:36 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 14:36
Chef Alexandu Sautner și-a sărbătorit ziua de naștere. Juratul Chefi la cuțite a avut parte de o aniversare atipică, însă plină de zâmbte, emoții, iubire și, bineînțeles, ceva dulce.

Ce declarație i-a făcut Flavia lui Chef Alexandu Sautner. Soția juratului Chefi la cuțite i-a făcut o urare specială

Chef Alexandru Sautner și-a serbat ziua... muncitorește. Juratul Chefi la cuțite s-a aflat pe platourile de filmare chiar și într-o zi atât de specială.

„Suntem la Chefi la cuțite, suntem la muncă, suntem cu toată lumea aici. E cel mai frumos să sărbătorești așa. (...)

Dragilor, vă mulțumesc pentru urări. Au fost foarte multe și sunt în continuare foarte multe. Vă doresc tot binele din lume și vouă! Vă pup și, încă o dată, mulțumesc!” a fost mesajul juratului Chefi la cuțite pentru oamenii care i-au transmis urări cu ocazia aniversării sale.

Chef Alexandu Sautner a fost celebrat atât în platoul Chefi la cuțite, cât și acasă. Soția sa a avut un mesaj special pentru jurat. Aceasta a postat o fotografie de familie și i-a făcut o urare specială.

„Cel mai frumos și sincer cadou este acesta: Te iubesc! Să îți bucuri mereu sufletul cu ceea ce îți place ție!” i-a scris Flavia Maxim.

Flavia Maxim îi împărtășește pasiunea pentru gătit soțului ei, deținând împreună un restaurant cu specific italian. Cei doi au împreună o fetiță, Emma Maria, iar juratul Chefi la cuțite mai are doi copii, un băiat și o fată, dintr-o căsătorie anterioară.

Chef Alexandru Sautner și Flavia s-au cunoscut în 2013, prin intermediul unui prieten comun.

„Pe Flavia am cunoscut-o în 2013, când m-am întors din Germania și sincer, aveam o perioadă în care nu-mi doream relație. Ne-am cunoscut la mare, printr-un prieten comun.

Mi-a făcut cunoștință cu ea. Ne-am văzut o dată, de două ori. Simțeam că mă îndrăgostesc doar că eu mă ambiționam să spun că nu vrea relație. Atunci, în momentul acela, nu eram pregătit pentru o relație, dar poate asta ne-a unit și mai mult. Au mers lucrurile de la sine.

Flavia mi-a dat libertate, dar în același timp, eu m-am simțit atras de ea și ea a luptat foarte mult pentru această relație”, a relatat el de-a lungul timpului.

În vara lui 2025, Chef Alexandru Sautner, Flavia și cei trei copii au fost într-un periplu culinar prin Italia, ajungând și la celebrele restaurante ale lui Chef Richard Abou Zaki.

