Chef Alexandru Sautner a sărbătorit aniversarea de 77 de ani a mamei sale. Emoționat și fericit, juratul de la Chefi la cuțite i-a făcut o vizită sărbătoritei.

Chef Alexandru Sautner a mers la Drobeta Turnu Severin pentru a-i dărui mamei sale un frumos buchet de flori, cu ocazia aniversării de 77 de ani: „Este ziua mamei mele. A făcut frumoasa vârstă de 77 de ani. Să ne trăiești 1000 de ani”, i-a spus juratul de la Chefi la cuțite sărbătoritei.

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Chef Alexandru Sautner, imagini rare cu mama sa. Cum a sărbătorit juratul de la Chefi la cuțite aniversarea de 77 de ani a femeii care i-a dat viață: „Să ne trăiești 1000 de ani”

Chef Alexandru Sautner își iubește nespus mama, care a fost tot timpul alături de copiii ei. Juratul de la Chefi la cuțite consideră că seamănă foarte bine cu mama lui din punctul de vedere al caracterului.

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Într-un interviu pentru Observator, chef Sautner a povestit despre un episod greu din viața mamei sale. În urmă cu 15 ani, mama juratului de la Chefi la cuțite a suferit o intervenție chirurgicală, după ce primise un diagnostic crunt. Chef Sautner a făcut atunci tot posibilul ca mama lui să fie operată.

„Eram un copil foarte liniștit și timid. Nu o să-ți vină să crezi, dar și acum sunt timid. Copilăria lui chef Alexandru a fost la țară. Mama făcea pâine, ouăle le luam din cuibar, aveam capre, păsări și porci. Când m-am dus la școală deja știam să scriu, știam tabla înmulțirii de la sora mea. Sărăcia am simțit-o după ce am plecat de la țară, toți copiii aveau cel puțin câte o pereche de blugi, eu n-aveam nimic. (...)

Mama și-a dat viața pentru noi, mă tratează ca pe un rege. Acum 15 ani spunea mama că se duce să se opereze, ceva foarte mic. Se duce a doua zi la operație, mă sună soră-mea și îmi spune: „au operat-o pe mamă, au găsit metastază, au trimis-o acasă și în șapte zile moare”. Deci nu puteam să las femeia aia, la cât a luptat pentru noi, să moară. Au operat-o, iar acum sunt 15 ani și mama trăiește. Mama mi-a dat viață și eu i-am dat-o înapoi. Eu am apreciat foarte mult ce au făcut părinții mei pentru mine”, a povestit chef Alexandru Sautner la Antena 1.