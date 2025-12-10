Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pentru gluma cu clementinele. Cum s-au apucat de TikTok

Un cuplu din Ploiești, Gicu și Adriana, au ajuns virali pe TikTok și Instagram cu clipurile lor amuzante.

Gicu și Adriana au devenit virali peste noapte cu ajutorul clipurilor pe care le-au postat pe rețelele de socializare.

Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul care a devenit viral pe TikTok

Cel mai viral clip al lor este cel despre „clementine belite”, în care Adriana arată cum decojește perfect clementinele pentru soțul ei, Gicu. Ea spune că e important să fie scoase și firișoarele albe dintre feliile de clementine pentru a evita ca acestea să dea gust amărui.

După ce primul video despre clementine a devenit viral, cei doi soți au ajuns să fie cunoscuți și pentru restul videoclipurilor făcute despre relația lor și felul în care s-au cunoscut.

Gicu și Adriana s-au apucat de TikTok și Instagram datorită fiului lor care i-a ajutat să facă primele video-uri. Ei se gândeau că, fiind trecuți de prima tinerețe, nu o să aibă prea mult succes, dar se pare că platformele de social media i-au propulsat și au devenit virali.

Se pare că atunci când e vorba de conținut viral, totul depinde de algoritm și noroc. Printre primele lor clipuri este cel despre cum s-au cunoscut, iar modul amuzant în care povestesc despre relația lor i-a făcut pe internauți să se uite la mai multe video-uri de-ale lor.

„În primul an după ce ne-am căsătorit, acum 34 de ani, aproximativ, am mers la piață și am cumpărat, printre altele, clementine. M-am trezit că a venit pe o farfurie cu câteva clementine decojite. Le-am mâncat, le-am savurat, și am specificat: „Vrei să mai îmi cureți câteva?'. M-am trezit dintr-odată: „Dar ce, vrei să-ți belesc iar clementine?'. Zic: „Nu sună rău'. A rămas povestea noastră și acum am făcut-o și virală”, a povestit recent Gicu, potrivit Viva.

Fiul Adrianei și a lui Gicu lucrează în marketing, având propria lui agenție și tocmai de aceea a putut să îi ajute și să îi sfătuiască pe părinții săi despre promovarea materialelor pe rețelele sociale.

„Fac asta de doi ani. Era păcat să nu-și facă și ei TikTok (părinții lui – n.red.)”, a explicat Gabriel, fiul Adrianei și al lui Gicu.

Chiar dacă la început au filmat primele videoclipuri ca o joacă, atunci când au văzut că numărul de vizualizări și de urmăritori crește, s-au bucurat să vadă că algoritmul e în favoarea lor.

„Nouă ni s-a părut o joacă la început. O facem în timpul liber, pentru că suntem salariați. Multă lume a spus că suntem pensionari. Vin oamenii în mall-uri să facă poze cu noi. Nu mi-a venit să cred”, a spus Adriana.

