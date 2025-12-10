Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pentru gluma cu clementinele. Cum s-au apucat de TikTok

Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pentru gluma cu clementinele. Cum s-au apucat de TikTok

Un cuplu din Ploiești, Gicu și Adriana, au ajuns virali pe TikTok și Instagram cu clipurile lor amuzante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:49 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:54
Gicu și Adriana s-au apucat de TikTok și Instagram datorită fiului lor care i-a ajutat să facă primele video-uri. | Instagram

Gicu și Adriana au devenit virali peste noapte cu ajutorul clipurilor pe care le-au postat pe rețelele de socializare.

Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul care a devenit viral pe TikTok

Cel mai viral clip al lor este cel despre „clementine belite”, în care Adriana arată cum decojește perfect clementinele pentru soțul ei, Gicu. Ea spune că e important să fie scoase și firișoarele albe dintre feliile de clementine pentru a evita ca acestea să dea gust amărui.

După ce primul video despre clementine a devenit viral, cei doi soți au ajuns să fie cunoscuți și pentru restul videoclipurilor făcute despre relația lor și felul în care s-au cunoscut.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Reacția virală a unor americani care gustă pentru prima dată țuică

Gicu și Adriana s-au apucat de TikTok și Instagram datorită fiului lor care i-a ajutat să facă primele video-uri. Ei se gândeau că, fiind trecuți de prima tinerețe, nu o să aibă prea mult succes, dar se pare că platformele de social media i-au propulsat și au devenit virali.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare că atunci când e vorba de conținut viral, totul depinde de algoritm și noroc. Printre primele lor clipuri este cel despre cum s-au cunoscut, iar modul amuzant în care povestesc despre relația lor i-a făcut pe internauți să se uite la mai multe video-uri de-ale lor.

„În primul an după ce ne-am căsătorit, acum 34 de ani, aproximativ, am mers la piață și am cumpărat, printre altele, clementine. M-am trezit că a venit pe o farfurie cu câteva clementine decojite. Le-am mâncat, le-am savurat, și am specificat: „Vrei să mai îmi cureți câteva?'. M-am trezit dintr-odată: „Dar ce, vrei să-ți belesc iar clementine?'. Zic: „Nu sună rău'. A rămas povestea noastră și acum am făcut-o și virală”, a povestit recent Gicu, potrivit Viva.

Citește și: Care a fost reacția unor turiști americani atunci când au văzut prețurile dintr-un supermarket din România. Ce produse au testat

Fiul Adrianei și a lui Gicu lucrează în marketing, având propria lui agenție și tocmai de aceea a putut să îi ajute și să îi sfătuiască pe părinții săi despre promovarea materialelor pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Fac asta de doi ani. Era păcat să nu-și facă și ei TikTok (părinții lui – n.red.)”, a explicat Gabriel, fiul Adrianei și al lui Gicu.

Chiar dacă la început au filmat primele videoclipuri ca o joacă, atunci când au văzut că numărul de vizualizări și de urmăritori crește, s-au bucurat să vadă că algoritmul e în favoarea lor.

„Nouă ni s-a părut o joacă la început. O facem în timpul liber, pentru că suntem salariați. Multă lume a spus că suntem pensionari. Vin oamenii în mall-uri să facă poze cu noi. Nu mi-a venit să cred”, a spus Adriana.

Citește și: Un american, fermecat de România. De ce iubește țara noastră și ce spune despre români: „Nu își dau seama cât…”

Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: E mai bine să nu ştie lumea
Observatornews.ro Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma
Antena 3 Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
SpyNews Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor” Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și a arătat dovada
Ce sfat a putut să îi dea Gigi Becali unui tânăr pe care l-a întâlnit pe stradă! Tânărul a filmat totul și...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană Jurnalul
Cum arăta Lucy, strămoașa tuturor oamenilor: Fosila de Australopithecus care rescrie tot ce credeam despre originile noastre
Cum arăta Lucy, strămoașa tuturor oamenilor: Fosila de Australopithecus care rescrie tot ce credeam despre... Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x