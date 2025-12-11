Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alina află că Basty l-ar fi omorât pe Leo

În episodul 15 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 11 decembrie 2025, Alina nu vrea să îl mai vadă pe tatăl ei, deoarece a descoperit că el este vinovat pentru moartea lui Leo. Ea nu vrea să accepte că este un criminal și îl roagă pe Toby să nu îl mai lase să intre la ea. Basty se enervează și intră cu forța în rezerva în care Alina este internată. Cei doi poartă o discuție dureroasă.

