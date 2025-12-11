Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alina află că Basty l-ar fi omorât pe Leo
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alina află că Basty l-ar fi omorât pe Leo

În episodul 15 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 11 decembrie 2025, Alina nu vrea să îl mai vadă pe tatăl ei, deoarece a descoperit că el este vinovat pentru moartea lui Leo. Ea nu vrea să accepte că este un criminal și îl roagă pe Toby să nu îl mai lase să intre la ea. Basty se enervează și intră cu forța în rezerva în care Alina este internată. Cei doi poartă o discuție dureroasă.
Joi, 11.12.2025, 22:09
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se întoarce acasă și se impacă cu George

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se întoarce acasă și se impacă cu George

Logo show Joi, 11.12.2025, 23:29 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Ducu este dezamăgit că Ana nu i-a spus adevărul despre tatăl său

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Ducu este dezamăgit că Ana nu i-a spus adevărul despre tatăl său

Logo show Joi, 11.12.2025, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Logo show Joi, 11.12.2025, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se mută la Tudor și îi cere să căsătorească cu ea pentru Alina

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se mută la Tudor și îi cere să căsătorească cu ea pentru Alina

Logo show Joi, 11.12.2025, 21:07 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. George o dă afară din casă pe Alexia

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. George o dă afară din casă pe Alexia

Logo show Joi, 11.12.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Semnele ascunse ale dependenței de telefon

Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Semnele ascunse ale dependenței de telefon

Logo show Joi, 11.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Inima frântă nu e doar metaforă! Ce este Sindromul Takotsubo și cum apare

Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Inima frântă nu e doar metaforă! Ce este Sindromul Takotsubo și cum apare

Logo show Joi, 11.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Limfomul Hodgkin: Simptome, diagnostic și tratament

Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Limfomul Hodgkin: Simptome, diagnostic și tratament

Logo show Joi, 11.12.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Cum au ales băieții inelele de logodnă pentru partenerele lor

Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Cum au ales băieții inelele de logodnă pentru partenerele lor

Logo show Joi, 11.12.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Proba rochiilor de mireasă! Ce au ales fetele

Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Proba rochiilor de mireasă! Ce au ales fetele

Logo show Joi, 11.12.2025, 16:45 Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Ce costume de ginere au ales cei patru băieți logodiți

Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Ce costume de ginere au ales cei patru băieți logodiți

Logo show Joi, 11.12.2025, 16:32 Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Loredana nu mai suportă asocierea cu Cosmin: M-am săturat de tine!

Mireasa sezonul 12, 11 decembrie 2025. Loredana nu mai suportă asocierea cu Cosmin: M-am săturat de tine!

Logo show Joi, 11.12.2025, 15:52
x