Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Limfomul Hodgkin: Simptome, diagnostic și tratament

Episodul 67 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 11 decembrie 2025. Medicul Mihail Pautov vorbește despre Limfomul Hodgkin, un tip de cancer al sângelui care afectează sistemul limfatic. Dr. Adriana Silviana Gheorghe, medic oncolog, alături de Dr. Sorina Herman, medic endocrinolog, și Dr. Nicoleta Ilie, medic hematolog, ghidează prin tot ceea ce înseamnă această afecțiune, de la primele simptome care ar trebui să ne ridice semne de întrebare, până la metodele moderne de diagnostic și opțiunile actuale de tratament.

Joi, 11.12.2025, 19:00