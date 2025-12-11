Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

În episodul 15 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 11 decembrie 2025, Tudor descoperă că afacerea lui este în pericol, motiv pentru care petrece o seară întreagă la birou pentru a pune cap la cap toate documentele. El primește ajutor de la Damian pentru a rezolva situația, însă ceea ce îl îngrijorează din nou este faptul că Alina a făcut febră

Joi, 11.12.2025, 22:30