Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alexia este dată afară din casă. Unde se mută Ana și ce secret greu află Basty

Ediția din 11 decembrie 2025 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, George ia o decizie extremă, Alexia se mută la Tudor, iar starea Alinei de sănătate se agravează. Ana și Victoria trec din nou prin momente cumplite.

Episodul 15 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 11 decembrie 2025, a debutat cu un moment de agitație între Ana și Tudor chiar în mijlocul nopții.

În timp ce ea încerca să îl convingă să accepte condiția Alexiei de a se căsători pentru a-i salva viața Alinei, el nici nu voia să audă de acest scenariu, știind că scopul ei este doar de a le face rău.

Victoria și George au avut, de asemenea, o discuție importantă despre Alexia, care era la bar cu Alexandru. Nea Geo a observat că fiul adoptiv al lui Damian a bruscat-o și a intervenit subtil pentru a-l calma.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. George o dă afară din casă pe Alexia. Ce secrete l-au scos din minți pe tatăl ei

După ce au plecat de la bar, Alexia și Alexandru au decis să înnopteze la ea acasă, acolo unde au avut parte de momente intime, trecând peste toate rugămințile părinților ei de a sta departe de el.

Victoria află totul abia dimineață, atunci când Alexandru o întâmpină la micul dejun. Alexia o roagă să nu îi spună lui George ce s-a întâmplat, și, deși pentru un moment se abține, în cele din urmă alege să recunoască tot.

George nu poate accepta ce s-a întâmplat, motiv pentru care o dă afară din casă pe fiica lui, într-un moment de tensiune maximă, aflând inclusiv de faptul că ea a ținut secret că este compatibilă cu Alina.

„Cum adică ești compatibilă cu Alina și nu ai spus nimic. Nu mai vreau să aud remarci sarcastice. Vreau să vorbesc cu un om. Cu o ființă rațională, cu sentimente, cu o fărâmă de bunătate în ea, asta vreau să cred că ești. Mi-e rușine cu tine! Nu pot să mă liniștesc. Refuz să cred că ai ascuns asta până acum și a-i lăsa-o pe fata aia să moară. Să fii sigură că o să o ajuți și de data asta fără niciun șantaj” a spus el, strigând cât se poate de tare.

„Nu poți să-mi spui ce să fac” a replicat Alexia, moment în care tatăl ei a răbufnit și mai tare.

„Nu?! Atunci pleacă din casa asta! Dacă nu-ți convine, pleacă. Du-te la băiatul ăla cu care umbli, deși te-am rugat să îl lași în pace!” a strigat el.

În momentul acela Alexia crede că Victoria i-a spus că Alexandru a dormit la ea, însă aceasta îi spune că nu. Totuși, ea decide să recunoască tot.

„Te duci acum și îți faci bagajele să pleci! a mai replicat George către Alexia.

Constance și Victoria au încercat să îl calmeze și să îl convingă să nu o lase să plece, însă el a avut din nou un moment tensionat, spunând că s-a săturat și că s-a încheiat orice discuție.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Basty află că Alexia este compatibilă cu Alina. Tudor descoperă că Damian vrea să îi însceneze lui Basty moartea lui Leo, iar Sandra ia o decizie neașteptată

Tudor îi recunoaște tatălui său că Alexia îi va dona celule stem Alinei doar dacă se va căsători cu ea.

Basty îl roagă să accepte pentru a nu fi nevoit să recurgă soluția lui Damian în care el ar trebui să ajungă la închisoare după ce își asumă că l-ar fi omorât pe Leo. Lui Tudor nu îi vine să creadă planul malefic, însă nu este de acord să ia parte la jocul murdard al Alexiei.

Basty pleacă la spital, acolo unde se întâlnește cu Sandra și ajung să se sărute. După câteva discuții, cei doi decid să doarmă împreună, iar contrar tuturor așteptărilor, acest lucru nu o deranjează deloc pe Sandra.

Ulterior, Matei află de la aceasta că încă îl mai iubește pe Basty și rămâne fără cuvinte.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alexia se mută la Tudor, dar el nu acceptă planul ei diabolic de a se căsători. Ana vrea să se mute înapoi la Victoria

„Dacă vrei să o ajut pe Alina, o să locuiesc aici până la nuntă. După nuntă o să încep prelevarea celulelor stem” i-a spus Alexia lui Tudor după ce a dat buzna în casa lui.

Tudor se enervează, iar în momentul în care și Ana află despre decizia ei, încearcă să găsească o soluție pentru că nu și-ar dori să meargă la Alexandru după ce a aflat că a agresat-o.

În timp ce el vrea să o dea afară din casă, Ana vrea să îl convingă să îi accepte propunerea ei de a se căsători.

Pentru că o doare atât de mult tot ce se întâmplă, Ana îi cere Victoriei să se mute înapoi în casa ei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alina află că Basty l-ar fi omorât pe Leo, iar Alexia deține dovezi care arată că cel vinovat pentru crimă este Damian

Alina nu vrea să îl mai vadă pe tatăl ei, deoarece a descoperit că el este vinovat pentru moartea lui Leo. Ea nu vrea să accepte că este un criminal și îl roagă pe Toby să nu îl mai lase să intre la ea.

Basty se enervează și intră cu forța în rezerva în care Alina este internată. Cei doi poartă o discuție dureroasă.

„Nu vreau să te mai văd. Nici azi, nici mâine. Niciodată! Nu vreau să vorbesc cu tine! (...) Tu l-ai omorât pe Leo. Cum ai putut să-l omori, știind cât de mult îl iubeam? Minți și nu te mai cred niciodată. Tu l-ai omorât și nu mai vreau să te văd niciodată. Ieși! Ieși! Ieși!” a strigat Alina, începând să plângă din cauza lui.

El se întoarce nervos acasă, acolo unde Alexia îi spune că îl va ajuta să obțină dovezi de la Alexandru, dovezi potrivit cărora Damian este cel care l-a omorât pe Leo. Cei doi reușesc să poarte o discuție, în urma căreia Alexandru îi recunoaște că vrea să îl facă pe Damian să sufere, țintind în mod sigur spre Ana.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Ducu este dezamăgit că Ana nu i-a spus adevărul despre tatăl său, dar și de o altă veste dureroasă. Damian îi spune că, de fapt, Costache trăiește

Ducu află că Ana i-a ascuns că tatăl lui a murit. Cei doi se ceartă, iar după ce Ana pleacă de la casa socială, acesta primește vestea că sora lui, Elena, nu mai poate rămâne alături de el.

Ducu se duce la poliție pentru a anunța moartea tatălui său, iar Damian află totul. El decide să îl păcălească cu o înregistrare audio că acesta nu a murit, iar tânărul crede totul.

Toți frații lui cred că este o minciună, motiv pentru care încep să cerceteze înregistrarea. Ionuț află că sunetul este obținut cu ajutorul inteligenței artificiale, dar pentru un moment ascunde totul față de Ducu și îi spune doar Anei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Tudor află că ONG-ul lui este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene, iar starea Alinei se agravează

Tudor descoperă că afacerea lui este în pericol, motiv pentru care petrece o seară întreagă la birou pentru a pune cap la cap toate documentele. El primește ajutor de la Damian pentru a rezolva situația, însă ceea ce îl îngrijorează din nou este faptul că Alina a făcut febră. Nimeni nu mai are voie să intre la ea fără combinezon și fără mască, fapt care îi rănește enorm pe toți.

Tudor află încă o veste tulburătoare, și anume că cel care a făcut plângerea este chiar Alexandru Negru. În tot acest timp, Basty merge la fiica lui să îi adevărul și anume că nu el l-a ucis pe Leo.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alexia vine înapoi acasă pentru a discuta cu George. Victoria îi spune să se împace cu George

Alexia și-a făcut curaj și s-a întors înapoi acasă. Acolo se întâlnește cu Victoria care îi spune că tatăl ei suferă enorm.

„Alexia, omul care a fost întotdeauna lângă tine, te-a iubit necondiționat, ți-a dat tot, Alexia, tot, este George! Împacă-te cu el. Dacă nu o faci pentru el, fă-o pentru tine. Fă așa cum faci tu lucrurile, fă din egoism, dar fă-o!” i-a spus Victoria.

„Să nu te bagi între mine și Tudor!” a fost condiția Alexiei, adăugând că se va duce pentru că îl iubește, nu pentru că e egoistă așa cum spune ea.

Ea îl vede pe ponton și se duce să își ceară scuze, îmbrățișându-l.

„Nu ți-aș face rău niciodată. Te iubesc! Nu pot fără tine, tata” i-a spus aceasta.

