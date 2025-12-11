Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Semnele ascunse ale dependenței de telefon

Episodul 67 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 11 decembrie 2025. Medicul Mihail Pautov, alături de board-ul medical și Valentina Pelinel, discută despre dependența de telefon, un fenomen tot mai prezent în viețile noastre, deseori ignorat tocmai pentru că pare „normal”. Invitații explorează modul în care tehnologia ne captează atenția, cum ne influențează emoțiile și comportamentele și care sunt semnele subtile ce ar trebui să ne dea de gândit.

Joi, 11.12.2025, 19:00