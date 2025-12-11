Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Inima frântă nu e doar metaforă! Ce este Sindromul Takotsubo și cum apare

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. George o dă afară din casă pe Alexia

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. Alexia se mută la Tudor și îi cere să căsătorească cu ea pentru Alina

1

Horoscop zilnic 11 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

2

Zodiile care vor avea parte de cele mai frumoase surprize în noaptea de Crăciun. Ce nativi sunt norocoși

3

Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pentru gluma cu clementinele. Cum s-au apucat de TikTok

4

O nouă mărturie grea împotriva Cameliei Voinea: „Fiica mea a fost bătută crunt de ea”

5

Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord”

6

Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum