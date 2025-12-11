Medicool sezonul 9, 11 decembrie 2025. Inima frântă nu e doar metaforă! Ce este Sindromul Takotsubo și cum apare
Episodul 67 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 11 decembrie 2025. Medicul Mihail Pautov, alături de membrii board-ului medical, vorbesc despre Sindromul Takotsubo, cunoscut și ca „sindromul inimii frânte”, o afecțiune reală în care emoțiile puternice pot afecta brusc și dramatic funcția inimii. Deși pare desprins dintr-o poveste, medicii explică faptul că inima poate reacționa intens la stres, pierdere, șoc sau chiar bucurie copleșitoare.
Joi, 11.12.2025, 19:00