Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord"

Nick Rădoi trece printr-o perioadă dificilă din viața lui. Milionarul a suferit șase operații de cancer, iar acum se află în Mexic unde urmează un tratament minune.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:29
Nick Rădoi trece printr-o perioadă dificilă din viața lui

Nick Rădoi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii de la vârsta de doar 19 ani. Prin muncă și ambiție, acesta a reușit să devină milionar, intrând în atenția publicului pentru averea pe care o are.

Până în vara anului 2023, Nick Rădoi a dus o viață lipsită de griji. Viața acestuia s-a schimbat complet după ce a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Specialiștii i-au găsit o tumoare pe colon în timpul unei intervenții chirurgicale.

Deși spera că va învinge cancerul până în vara anului 2024, milionarul s-a lovit de o situație dificilă: boala a recidivat în luna decembrie. Până în prezent, Nick Rădoi a suferit șase operații și a apelat la toate tratamentele posibile.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda clipelor grele prin care trece, milionarul este nu își pierde speranța. Acesta se află de câteva săptămâni în Mexic, acolo unde urmează un tratament minune în paralel cu ședințe de chimioterapie, potrivit click.ro.

Cum se simte Nick Rădoi după cele șase operații de cancer. Ce tratament minune face în Mexic

Milionarul a dezvăluit că se simte bine după cele șase operații suferite în ultimii doi ani. Mai mult, Nick Rădoi speră ca tratamentul pe care îl urmează în Mexic să dea roade și să scape de diagnosticul crunt.

„Mă simt bine pentru că acum fac multe tratamente naturale în Mexic. Trebuie să stau în Mexic cam două-trei săptămâni pentru aceste tratamente. Fac încă chimioterapie și trebuie să mă prezint tot timpul la ședințe la clinică, în America.

Dar, de când fac aceste tratamente naturale, pe care în America nu le pot face că nu medicii de acolo nu sunt de acord cu ele, eu mă simt mult mai ok. Plus că în America nu găsești locuri ca în Mexic, pentru așa tratamente.

Mai am de făcut cel puțin șase luni chimioterapie. Nu este ușor pentru că aceste ședințe de chimioterapie afectează alte lucruri din corp. Dar, cu tratamentele din Mexic e foarte ok, ele îmi repară tot ce strică chimioterapia în corp”, a dezvăluit milionarul, potrivit sursei citate mai sus.

Mai mult, Nick Rădoi a scos la iveală faptul că boala l-a adus mai aproape de Dumnezeu, făcându-l mai credincios.

„Bucuria mea cea mai mare e că sunt sănătos și că Dumnezeu mi-a dat o altă mentalitate, o altă gândire și am ajuns să înțeleg foarte multe lucruri pe care atunci când eram sănătos și bine le-am ignorat, și nu am făcut niște lucruri pe care le fac azi.

Cel mai important pentru mine e că viața mea are un sens acum. Când știi ce vrei și când știi că în lumea asta nu e nimic mai important decât să ai un viitor cu Dumnezeu și să fii sigur că ești pregătit.

Dacă ajungi în poziția asta, niciodată nu o să te mai sperie ziua de mâine și vei petrece ziua de astăzi diferit! Adică vei fi un om fericit! Nu știu cum să explic diferența de viață pe care am avut-o înainte. Nu am decât să mulțumesc familiei mele care m-a încurajat, deși sunt un om optimist din fire, pozitiv, care nu renunță niciodată.

Toți cei care au fost lângă mine au văzut că sunt un om foarte puternic. Alții nu puteau să treacă prin aceste șase operații! Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni și nu am decât să mulțumesc pentru tot, pentru viața pe care o am astăzi”, a mai adăugat el, conform sursei citate.

