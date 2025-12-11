Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 11 decembrie 2025. George o dă afară din casă pe Alexia

În episodul 15 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 11 decembrie 2025, Alexia și Alexandru au decis să înnopteze la ea acasă, acolo unde au avut parte de momente intime, trecând peste toate rugămințile părinților ei de a sta departe de el. George nu poate accepta ce s-a întâmplat, motiv pentru care o dă afară din casă pe fiica lui, într-un moment de tensiune maximă, aflând inclusiv de faptul că ea a ținut secret că este compatibilă cu Alina.

Joi, 11.12.2025, 20:30