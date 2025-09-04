Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 4 septembrie 2025. Analiza Bonfire-ului final dintre Maria și Marius Avram! Când se rupe legătura dintre soț și soție
Episodul 33, din data de 4 septembrie 2025 al emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. În Bonfire-ul final, tensiunea dintre Maria și Marius Avram atinge cote maxime. Momentele petrecute împreună scot la iveală frustrări și neînțelegeri care amenință să rupă legătura lor de soț și soție. Olga Guțanu, CRBL, Dimitri, Ecaterine, Bella Santiago și Nicu Grigore discută fiecare moment.
Joi, 04.09.2025, 18:51