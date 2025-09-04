Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 4 septembrie 2025. Dramă la Bonfire-ul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu! Cum a influențat ispita Mattia dinamica cuplului
Episodul 33, din data de 4 septembrie 2025 al emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. La Bonfire, tensiunile dintre Bianca Dan și Marian Grozavu au ieșit la suprafață, iar dinamica cuplului a fost influențată de apariția ispitei Mattia. Olga Guțanu, CRBL, Dimitri, Ecaterine, Bella Santiago și Nicu Grigore discută fiecare moment și analizează cum gesturile și alegerile ispitei au creat conflicte și emoții puternice.
Joi, 04.09.2025, 18:18