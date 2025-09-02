Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Plictiseala în cuplu: Cum reaprinzi flacăra iubirii
Episodul 30, din data de 2 septembrie 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Olga Guțanu, CRBL, Dimitri, Ecaterine, Cosmin și Eliza Natanticu, Bella Santiago și Nicu Grigore discută despre plictiseala în cuplu. Toate relațiile trec prin perioade mai monotone, dar există soluții pentru a reaprinde flacăra pasiunii. Care este antidotul rutinei și cum putem să readucem entuziasmul în doi?
Marti, 02.09.2025, 18:19