Antonia Crișan, imagini și dezvăluiri inedite din vacanță, înainte de noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Actrița Antonia Crișan ne-a povestit cum și-a petrecut vacanța pe care a avut-o de la filmări, înainte de începerea sezonului 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Antonia Crișan, actrița care interpretează rolul lui Miki în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit într-un interviu în exclusivitatea despre cum și-a petrecut vacanța.

Ea împreună cu mai mulți colegi din distribuția serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au plecat împreună în vacanță în Barcelona și s-au distrat foarte tare. Iată ce ne-a relatat Antonia.

Actrița Antonia Crișan ne-a oferit detalii în exclusivitate despre vacanța ei

Cum ați decis să plecați în gașcă în Barcelona și cum a fost să pleci în vacanță cu colegii de platou?

Articolul continuă după reclamă

“Ne-am tot dorit să mergem într-o vacanță împreună, iar la început am avut mai multe locații din care să alegem, majoritatea am ales Barcelona. Și sincer nu s a simit ca și cum am mers într-o vacanță cu colegii de platou, mai mult cu niște prieteni”, ne-a spus Antonia.

Dacă Miki ar fi fost cu voi în vacanță, crezi că s-ar fi distrat sau s-ar fi băgat în bucluc?

“Dacă Miki ar fi fost cu noi în vacanță cred ca s-ar fi distrat și ea împreună cu noi, cum am mai spus într-un interviul eu cred ca m-aș înțeleg foarte bine cu ea, deoarece pare de gașcă. Nu cred ca ar fi intrat în bucluc doar dacă venea buclucul la ea”, ne-a dezvăluit actrița.

Citește și: Actorii Karina Jianu, Emilian, Antonia Crișan, Mara Baboianu și Alina Statie,din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN,împreună în vacanță

Ai avut vreun moment „de Miki” în vacanță – spontan, imprevizibil, memorabil?

“Da, cred ca au fost mai multe, dar unul nu neaparat ieșit din comun, dar care ne a rămas în minte a fost într-o seară când direct dintr-un restaurant ne-am dus pe plaja și am intrat în mare”, a spus Antonia.

Ce ți-a plăcut cel mai mult în vacanța asta și ai vrea să repeți vara viitoare?

“Toată vacanța mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult și Barcelona și cu siguranță mi-ar plăcea să mă reîntorc”, a adăugat actrița.

Care e cel mai amuzant moment trăit alături de colegi, pe care nu-l vei uita?

“Pe lângă momentul în care am intrat toți în mare, desigur ca au mai fost mai multe momente amuzante și frumoase care ne-au rămas în minte, cum ar fi când am mers la Sagrada Familia și mie mi s a topit toată înghețata pe mâna, mi a curs pe haine, și pentru un moment singura preocupare era să mi termin desertul. Replica “¿Quieres mojito?” pe care o auzeam o dată la un minut pe plaja, chelnerul de la un restaurant cu care ne-am împrietenit, și faptul ca de fiecare dată când mergeam să mâncăm undeva împărțeam totul unii cu alții, ca și niște frați, ca să reușim să gustăm din toate. Și sigur multe altele", a zis actrița.

A devenit legătura dintre voi mai mult decât una profesională?

"Da, noi ne înțelegeam foarte bine și înainte, dar oricum stand 5 zile non stop împreună am ajuns să ne înțelegem și mai bine, să ne cunoaștem mai bine, și cu siguranță să ne apropiem mai mult”, ne-a mai povestit Antonia Crișan.

Citește și: Mara Baboianu și Antonia Crișan se alătură celui mai nou serial original semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN