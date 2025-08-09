Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Antonia Crișan, imagini și dezvăluiri inedite din vacanță, înainte de noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Antonia Crișan, imagini și dezvăluiri inedite din vacanță, înainte de noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Actrița Antonia Crișan ne-a povestit cum și-a petrecut vacanța pe care a avut-o de la filmări, înainte de începerea sezonului 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 20:00 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 15:25
Galerie
Într-un interviu exclusiv, Antonia Crișan ne-a povestit cum s-a simțit în vacanță în Barcelona alături de colegii ei. | Antena 1

Antonia Crișan, actrița care interpretează rolul lui Miki în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit într-un interviu în exclusivitatea despre cum și-a petrecut vacanța.

Ea împreună cu mai mulți colegi din distribuția serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au plecat împreună în vacanță în Barcelona și s-au distrat foarte tare. Iată ce ne-a relatat Antonia.

Actrița Antonia Crișan ne-a oferit detalii în exclusivitate despre vacanța ei

Cum ați decis să plecați în gașcă în Barcelona și cum a fost să pleci în vacanță cu colegii de platou?

Articolul continuă după reclamă

“Ne-am tot dorit să mergem într-o vacanță împreună, iar la început am avut mai multe locații din care să alegem, majoritatea am ales Barcelona. Și sincer nu s a simit ca și cum am mers într-o vacanță cu colegii de platou, mai mult cu niște prieteni”, ne-a spus Antonia.

Dacă Miki ar fi fost cu voi în vacanță, crezi că s-ar fi distrat sau s-ar fi băgat în bucluc?

“Dacă Miki ar fi fost cu noi în vacanță cred ca s-ar fi distrat și ea împreună cu noi, cum am mai spus într-un interviul eu cred ca m-aș înțeleg foarte bine cu ea, deoarece pare de gașcă. Nu cred ca ar fi intrat în bucluc doar dacă venea buclucul la ea”, ne-a dezvăluit actrița.

Citește și: Actorii Karina Jianu, Emilian, Antonia Crișan, Mara Baboianu și Alina Statie,din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN,împreună în vacanță

Ai avut vreun moment „de Miki” în vacanță – spontan, imprevizibil, memorabil?

“Da, cred ca au fost mai multe, dar unul nu neaparat ieșit din comun, dar care ne a rămas în minte a fost într-o seară când direct dintr-un restaurant ne-am dus pe plaja și am intrat în mare”, a spus Antonia.

Ce ți-a plăcut cel mai mult în vacanța asta și ai vrea să repeți vara viitoare?

“Toată vacanța mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult și Barcelona și cu siguranță mi-ar plăcea să mă reîntorc”, a adăugat actrița.

Care e cel mai amuzant moment trăit alături de colegi, pe care nu-l vei uita?

“Pe lângă momentul în care am intrat toți în mare, desigur ca au mai fost mai multe momente amuzante și frumoase care ne-au rămas în minte, cum ar fi când am mers la Sagrada Familia și mie mi s a topit toată înghețata pe mâna, mi a curs pe haine, și pentru un moment singura preocupare era să mi termin desertul. Replica “¿Quieres mojito?” pe care o auzeam o dată la un minut pe plaja, chelnerul de la un restaurant cu care ne-am împrietenit, și faptul ca de fiecare dată când mergeam să mâncăm undeva împărțeam totul unii cu alții, ca și niște frați, ca să reușim să gustăm din toate. Și sigur multe altele", a zis actrița.

A devenit legătura dintre voi mai mult decât una profesională?

"Da, noi ne înțelegeam foarte bine și înainte, dar oricum stand 5 zile non stop împreună am ajuns să ne înțelegem și mai bine, să ne cunoaștem mai bine, și cu siguranță să ne apropiem mai mult”, ne-a mai povestit Antonia Crișan.

colaj antonia crisan
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mara Baboianu și Antonia Crișan se alătură celui mai nou serial original semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii săi. Ce a d...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” &#8220;Mă cunoaște lumea, mă iubește!&#8221; Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: &#8220;Am față comercială&#8221;
Observatornews.ro Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii săi. Ce a dezvăluit
Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii...
Radu Ștefan Bănică a lansat noul lui EP,
Radu Ștefan Bănică a lansat noul lui EP, "Prima pagină". Care este povestea din spatele pieselor lui emoționante
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x