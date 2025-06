Interviu cu Alina Chivulescu. Ce a dezvăluit actrița despre revedere cu Andi Vasluianu și Richard Bovnoczki. "Am pus pariu"

Alina Chivulescu ne-a vorbit despre revederea cu Andi Vasluianu și Richard Bovnoczki, dar și despre legătura dintre ei.

Alina Chivulescu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a povestit despre prietenia specială care îi leagă pe ea, Richard și Andi.

Actrița ne-a povestit mai multe și despre cum va fi evoluția personajului ei, Victoria, în sezonul 2 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Interviu exclusiv cu Alina Chivulescu din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

1. Ce vers dintr-o piesă sau o poezie simți că i se potrivește acum personajului tău?

„N-ai să vară, primăvară. N-ai să doamnă, domnișoară”, ne-a răspuns Alina.

2. În oracolul personajului tău, la rubrica „Ce regreți” ce crezi că ar scrie Victoria?

„Aa tot! Da, cam așa. Enorm, adică ai distrus o viață, n-ai cum să ierți, să te ierți și să uiți povestea”, a mai spus Alina Chivulescu.

3. Ce parte din povestea personajului tău ți-a atins o rană pe care nu o arăți prea des?

„Abandonul. Povestea că mi-am abandonat copilul, povestea că lucrurile, de fapt, nu se mai repară niciodată sau se repară într-un timp pe care nici nu știm, îl mai avem, nu-l mai avem, care ne sunt mijloacele. Sunt lucruri pe care inconștient probabil sau, mă rog, cu scuza tinereții le faci și dup-aceea le plătești”, ne-a dezvăluit Alina.

4. Dacă personajul tău ți-ar putea adresa o singură întrebare despre viața ta personală, care crezi că ar fi aceea și ce crezi că i-ai răspunde?

„Habar n-am ce ar putea să mă întrebe Victoria pe mine, Alina. N-avem foarte multe lucruri în comun. Detest duplicitatea. Aa ba da, știu. «Bă, ai și tu mai mult curaj». Asta”, a spus frumoasa actriță.

5. Cum vezi evoluția personajului tău acum la finalul sezonului 1 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

„Se întâmplă niște lucruri, jur, la care nici eu nu m-am așteptat. Pe mine mă deprimă cuvântul «final». Eu refuz să cred că se termină deja primul sezon și suntem la jumatea drumului. Mi-am recuperat copilul, încerc să construiesc o relație cu el, deși suntem amândouă femei mature și sunt deja personalitățile noastre formate, legătura este extrem de greu de făcut, dar Slavă Domnului că Ana este un om minunat, mult mai bun decât maică-sa. Veți vedea că și decât taică-su, aș putea să zic. Emoțional acum, pe partea afectivă , pentru că îmi place foarte mult că se dezvoltă și latura asta de femeie-soție, e pilaf”, ne-a povestit Alina Chivulescu.

6. Știm că este prima dată când tu, Andi și Richard jucați împreună. Ce ne poți povesti despre asta?

„E destul de mult de povestit și oarecum intim așa. Pentru mine a fost super amuzant pentru că eu auzisem că va juca Andi și am pus pariu cu DOP-ul nostru și i-am zis «Nu vine». «Băi, Alina, vine!» și am zis bine, facem pariu. Am pus pariu pe 20 euro. Deci Andi m-ai costat 20 euro, să se rețină. Sunt câteva momente în viața asta în care simți că îți pocnește inima de fericire. Deci este o chestie așa, o simți în viață de 10, de 15 ori, poate de 20 de ori. Ăla a fost unul dintre momente, când a venit Andi și l-am văzut și pe Ricky, și pe el, adică noi 3, probabil că dacă ne-am fi uitat puțin în oglindă, am fi realizat că nu mai suntem la fel din niciun punct de vedere, fiecare e cu familii, fiecare e cu viața lui, cu munca lui, cu tot ce a făcut, și cu toate astea, a fost efectiv un moment din ăla în care parcă s-a oprit lumea în loc, eu cred că tremuram. Și ce a fost și mai mișto a fost faptul că am avut prima secvență împreună noi trei atunci. Că ne puteam întâlni separat în contextul ăsta. Iarăși a fost o întâmplare, să-i spunem, dacă e să credem în coincidențe. Ăla a fost un moment în care i-am și spus lui Andi, «Eu în momentul ăsta sunt fericită»”, a dezvăluit Alina.

7. La ce să se aștepte telespectatorii de la personajul tău în sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN?

„Eu am zis de la bun început, dar nimeni nu m-a crezut că e un personaj care, să spunem, are ceva negativ. Lumea a plăcut-o pe Victoria, lucru care mă bucură senzațional. Mi-aș dori acum să nu se întoarcă pagina și să nu mă urască toată lumea pentru ce fac și pentru ce o să fac, dar pentru mine este extrem de ofertant. O să vedeți, sunt niște surprize fantastice”, a mai spus frumoasa actriță.

8. Ai putea să îi adresezi o întrebare sau să îi lansezi o provocare lui Richard?

„O provocare lui Ricky : Închidem și noi telefonul pe set?”, a zis Alina Chivulescu.

Pe Alina Chivulescu o veți putea urmări în sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, iar primul sezon al serialului este acum disponibil integral în AntenaPLAY.