Interviu cu Richard Bovnoczki. Cum este să joace alături de vechi prieteni și ce surprize îl așteaptă pe George în noul sezon

Richard Bovnoczki a răspuns în exclusivitate pentru a1.ro la câteva întrebări legate de evoluția personajului pe care îl interpretează în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Iată la ce să se aștepte telespectatorii de la George în cel de-al doilea sezon.

Richard Bovnoczki este un nume cu rezonanță în industria autohtonă. Acesta are în palmares roluri importante pe scenele teatrelor din capitală, dar și în numeroase apariții în producții independente.

În serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Richard Bovnoczki dă viață persoanului George, un chirurg plastician, cu un calm și un echilibru de invidiat.

Citește și: Alina Chivulescu și Richard Bovnoczki, soț și soție în cel mai nou serial semnat de Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ce resurse are George, personajul interpretat de Richard Bovnoczki, pentru noul sezon din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Richard Bovnoczki a dezvluit de-a lungul timpului că a acceptat rolul din serialul original semnat de Ruxandra Ion fără să analizeze în detaliu propunerea.

Cum a fost primit în familia Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN? Ce l-a făcut să accepte rolul fără să își pună întrebări, așa cum a mărturisit că face de obicei

„Am fost primit foarte bine. Cred că toată lumea a vorbit despre atmosfera de la filmări. E o echipă dedicată, în primul rând, și chestia asta creează o atmosferă excepțională și condiții de lucru bune”, răspunde actorul.

Richard Bovnoczki mărturisește că a primit rolul fără să stea pe gânduri, deoarece așa a simțit.

Joacă pentru prima oară alături de Alina Chivulescu și Andi Vasluianu, în această formulă formidabilă. Puțini știu însă că cei trei au fost colegi de generație.

Citește și: Legătura neștiută dintre Alina Chivulescu, Andi Vasluianu și Richard Bovnoczki: „Sunt recunoscătoare”

Cum este atmosfera la filmări alături de vechii săi prieteni. Se simt ca și cum s-ar fi întors pe băncile școlii

„Noi am mai jucat la facultate. Cu Alina am mai jucat într-o regie, care până la urmă a ajuns și la teatru, după ce am absolvit. Și cu Andi, tot așa, am jucat în examene de regie. Dar este cu totul altceva aici. Ne vedem aproape în fiecare zi. Stăm foarte mult împreună, gândim secvențele împreună, ne sunăm, ne întrebăm (...) Comunicăm mult mai mult. (...) E cu totul diferit față de cum era la facultate și e o mare bucurie! O mare împlinire și o mare satisfacție”, mărturisește Richard Bovnoczki.

Citește și: Interviu cu Darisian Ștefan Luncanu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă îi lansează o provocare colegei sale Sara Ghimpu

Care este evoluția personajului pe care îl interpretează de la începutul sezonului până la finalul acestuia

„Încearcă să păstreze un echilibru în tot iureșul ăsta prin care trece. Sunt momente când devine cumva mai ferm în decizii și în atitudine, după care din nou vine o perioadă de bucurie și de reîmpăcare cu situația veche a relației și a familiei. Dar nu durează mult”, explică Richard modul în care îl vede pe George, personajul căruia îi dă viață în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

La ce se pot aștepta telespectatorii de la George în sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Îi va fi amenințată înțelepciunea caracteristică

„Cred că îi va fi încercat acest calm, această înțelepciune a lui, și va fi dus într-o extremă. Cred că așa ar trebui”, punctează actorul.

Am avut și un mic joc pentru Richard Bovnoczki. Acesta a fost nevoit să îi lanseze o provocare partenerei sale din serial Alina Chivulescu.

Citește și: Interviu cu Anca Florescu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă ”îi ia apărarea” Silviei

Ce provocare i-a lansat Richard Bovnoczki Alinei Chivulescu

„Aș vrea s-o văd pe Alina Chivulescu, care interpretează personajul Victoria, într-un moment de maximă bucurie și maximă relaxare, stând pe un șezlong, ori pe pontonul nostru, consumând ce vrea ea, un Hugo sau un frappé, sau în Corsica, unde dorește ea!” spune Richard Bovnoczki. „Să o văd zâmbind!”

La rândul său, Richard Bovnoczki a primit o provocare de la Alina Chivulescu

„Închidem și noi telefonul pe set?!” a fost provocarea pe care Alina Chivulescu i-a lansat-o colegului său.

„S-a întâmplat!” a recunoscut actorul. „Da, o să închidem, categoric.

Citește și: Interviu cu Andi Vasluianu. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre lucrurile pe care le care în comun cu Damian Negru

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul 2. Filmările sunt în plină desfăşurare

Telespectatorii îl pot urmări pe Richard Bovnoczki într-un nou sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Creatorii serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, anunță faptul că serialul a fost reînnoit pentru cel de-al doilea sezon al proiectului, care va fi difuzat în această toamnă. Filmările sunt în plină desfăşurare în mai multe locații din Bucureşti şi din țară.

Episoadele integrale ale primului sezon se pot vedea exclusiv în AntenaPLAY.