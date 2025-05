Interviu cu Rikito, înainte de premiera sezonului 11 Poftiți pe la noi. Ce spune despre legătura cu Nea Marin

Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere se anunță unul foarte competitiv. Iată ce spune Rikito în exclusivitate pentru a1.ro despre experiența alături de echipa lui Nea Marin.

Rikito este deja un membru important în echipa Poftiți pe la noi. Și în sezonul 11 acesta face show împreună cu Nea Marin.

Ce spune Rikito despre noul sezonul Poftiți pe la noi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere este al 11-lea sezon în care Nea Marin le învață pe vedete ce este munca. De această dată, formatul este unul diferit, iar Riki mărtursește că l-a ajutat să învețe lucruri noi despre sine.

Rikito a slăbit participând la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere: „Am slăbit. Am scăpat de grăsime”

„Am descoperit ceva nou despre mine”, spune Riki despre sezonul 11 Poftiți pe la noi. „Eu sunt așa competitiv și colegul meu, fratele meu numărul 1, pe nume Sonny, și el e super competitiv.”

„Și domnul Andrei, și domnul Vârciu sunt la fel”, mai precizează Rikito. „O să vedeți o competiție între oameni competitivi. Asta e cel mai plăcut!”

„Am slăbit. Am scăpat de grăsime”, glumește el.

Rikito este o figură constantă și la Chefi la cuțite. Cele două emisiuni au parte de adrenalină și tensiune, dar și de muncă grea.

La care dintre ele ar renunța Rikito dacă ar fi nevoit să o facă: „O să-mi apară chelie”

Întrebat dacă ar fi nevoit să renunțe la una dintre emisiunile la care apare acum la Antena 1, Riki a mărturisit că îi este foarte greu să răspundă.

„Nu știu ce să zic. E foarte greu. Chefi la cuțite este casa mea și domnul Nea Marin e un fel de tatăl meu în România! Nu pot să aleg niciuna. Durează o zi, două să fac o alegere, sincer. Trebuie să mă gândesc” spune el. „O să-mi apară chelie.”

Rikito avea o cu totul altă părere despre emisiunea Poftiți pe la noi. În primul sezon la care a participat, acesta credea că lucrurile se vor desfășura foarte diferit de tot ceea ce s-a întâmplat.

„În primul an în care am venit la domnul Nea Marin, eu nu prea am știu ce e. Am crezut că mergem într-un sat sau într-o comună și muncim”, relatează Rikito.

Ce nu va putea uita niciodată de la filmările la Poftiți pe la noi

Întrebat ce întâmplare de la filmări nu va uita niciodată, Riki mărturisește că sunt multe lucruri de care își va aminti toată viața. Însă cea mai pregnantă amintire este legată de fobia sa de melci.

Ce l-a surprins pe Riki la venirea în România

Rikito relatează cum a învățat limba română, însă nu urmând cursuri în țară, ci cu ajutorul prietenilor pe care i-a întâlnit. De asemenea, spune ce l-a surprins plăcut, dar și neplăcut, în țara noastră.

„Există mulți români buni, dar au existat și unii un pic... nasoli”, precizează el. „Dar am învățat asta și mi-a plăcut la maximum experiența în România.”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 11, la Antena 1

Din 2 iunie, de la ora 20:30, Nea Mărin dă startul unui nou sezon „Poftiți pe la noi”, de data asta cu o nouă provocare: Poftiți la întrecere. De luni până miercuri, la Antena 1.

Pofțiți la întrecere este invitația la care vedetele au răspuns în acest nou format al emisiunii. De data aceasta, ei nu mai sunt oaspeți sau ajutoare în organizarea unor evenimente locale, ci devin protagoniști ai unor jocuri și competiții savuroase, în care spiritul de echipă, priceperea și concentrarea sunt puse la încercare.