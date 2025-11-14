Interviu Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Jurații Chefi la cuțite se întrec în deserturi

Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia vorbesc în exclusivitate pentru a1.ro despre surprizele noului sezon Chefi la cuțite și deserturi preferate. Iată ce dezvăluiri fac jurații.

Mai este foarte puțin până la premiera noului sezon Chefi la cuțite, cel cu numărul 16. Bătălia pentru amulete, pentru concureți și cele mai delicioase preparate este una la fel de aprigă precum întotdeauna.

Ce dezvăluiri fac jurații Chefi la cuțite din culisele sezonului 16

Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia vorbesc în exclusivitate pentru a1.ro despre regulile noului sezon, despre amulete, deserturi preferate și multe alte lucruri.

Începe un nou sezon Chefi la cuțite, cel cu numărul 16. Ce credeți că îi va surprinde pe telespectatori

„Tot”, răspunde rapid Chef Ștefan Popescu.

„În primul rând, ce-i va surprinde cel mai tare că vor fi patru echipe”, precizează Chef Alexandru Sautner. „Asta este, este asta. Dar surpriza cea mai mare vine că nu toate echipele vor avea aceeași componență. Nu vor avea același număr de concurenți.”

„Îi vom surprinde și noi. Îi vor surprinde și locurile unde filmăm. Chiar va fi un sezon cu totul nou. Parcă s-a luat o coală albă de hârtie și s-au așternut noi direcții pentru Chefi la cuțite”, menționează și Chef Orlando Zaharia.

Deși emoțiile au rămas și s-au produs o mulțime de schimbări, nu mai este totuși primul lor sezon

„Nu mai e ca la primul sezon. Adică, cel puțin din punctul meu de vedere, nu mai este ca la un prim sezon. Din punct de vedere al emoțiilor, da, pentru că emoții ai de fiecare dată și exact cum începe un an nou școlar. Ai văzut, să te duci prima dată la școală în clasa I, în clasa a III-a, ai emoții, dar nu mai sunt ca atunci, ca în primul an, când nu știi ce se întâmplă în platou, cum este, cum suntem noi, nu ne cunoșteam. Dar emoții sunt tot timpul”, explică Chef Alexandru Sautner.

„Și fiecare sezon pentru noi este un nou sezon care aduce noi emoții, noi simțiri”, adaugă Chef Orlando Zaharia.

„Noi surprize”, completează Chef Ștefan Popescu. „Noi surprize, noi concurenți. Totdeauna avem surprize în fiecare sezon... cu reguli noi. Acum avem patru echipe. Asta e o surpriză plăcută. În primul rând, asta e cea mai plăcută surpriză că nu mai împart echipa. Cu Alex, nu, a fost bine. Dar asta e cel mai plăcut pentru că avem patru echipe. Surpriza un pic și neplăcută, că nu avem toți același număr de concurenți”

În acest sezon, fiecare are echipa lui. Cât de aprigă a fost lupta pentru concurenți

„Vorbești de amulete? Noi am făcut o petiție ca să nu mai facem amulete pentru că acolo se face departajarea” glumește Chef Orlando Zaharia.

„Sau să nu mai vină tigăi. Zilele trecute am fost cu Orlando undeva și mi s-au dat niște tigăi. Și când am văzut tigăițele am vrut să plec. Am luat-o, am aruncat-o și eu plec”, relatează Chef Ștefan Popescu.

„Dar cred că aceste amulete sunt adevărata savoare, îi zic eu, a show-ului. Cum începe cu aceste amulete. Acolo e bătălia noastră, bătălia orgoliilor”, intervine Chef Alexandru Sautner.

„Da, ne distrug tigăițele. Eu am zis așa: <<De ce nu se dau amulete și să se dea amuleta și atât?>>” întreabă Chef Ștefan Popescu.

„Pentru co oamenii o să înțeleagă de ce se dau acele tigăițe, imediat când începe, când o să înceapă sezonul, o să înțelegeți de ce se dau acele tigăițe. Și cred că și fără acele tigăițe intrăm într-o zonă de confort și cred că nici asta nu e bine”, menționează Chef Alexandru Sautner.

„Este nebunie curată ce e acolo, pentru că acolo sunt orgoliile noastre de bucătari, orgoliile noastre de chefi, orgoliile noastre, că vrem să câștigăm, vrem să demonstrăm ceea ce putem și ce știm. Și nici temele nu sunt atât de ușoare și de fiecare dată ne surprind. Pe mine, cel puțin când mă uit la televizor după aia, mă surprind farfuriile pe care le-am făcut în timpul ăla foarte scurt, așa repede”, explică Chef Alexandru Sautner.

„Și cu tematici surprinzătoare”, adaugă Chef Ștefan Popescu.

„Pe mine, eu mă surprind. Dacă mă mai pun să mai fac încă o dată, nu știu dacă mai fac sau dacă îmi vine atunci așa de repede aceeași idee. Dar sunt mișto, pentru că este și lupta asta pe care o am contra a trei colegi care sunt toți senzațional de buni. Sunt niște bucătari... Eu le zic bucătari, toată lumea zice chefi. Eu zic când gătim că suntem bucătari. Nu știu dacă greșesc sau nu greșesc, dar eu atunci când sunt la tigaie sunt bucătar”, continuă Chef Alexandru Sautner.

„Bucătar. Bucătar”, sunt de acord și ceilalți jurați ai emisiunii culinare.

„Suntem trei bucătari de excepție. Suntem...” continuă Chef Alexandru Sautner.

„Asta e meseria care ne-a consacrat. Suntem toți bucătari”, punctează Chef Orlando Zaharia.

„Eu zic cu ceilalți. Patru. Cei cu care mă lupt eu. Mai am încă trei concurenți, toți niște bucătari desăvârșiți, fiecare cu stilul lui, ceea ce este foarte mișto. Ne deosebește stilul. Dar de fiecare dată gusturile nu se discută și cel mai mult ne aprindem la jurizare, pentru că niciodată, dar niciodată nu suntem de acord cu jurizarea”, adaug Chef Alexandru Sautner.

„Nu suntem, doar câștigăm atât”, spune și Chef Ștefan Popescu.

„Niciodată nu suntem de acord. Ăla care câștigă e liniștit. Ăla se bucură, nu zice nimic, chiar dacă a câștigat cu noroc sau fără noroc. Nu mai contează. A câștigat, nu zice...” râde Chef Alexandru Sautner.

„Am încercat noi să zicem că nu e jurizare, că e așa...” spune și Chef Orlando Zaharia.

Avem un mic joc. Dacă ați forma o trupă, cum s-ar numi și ce gen de muzică ați cânta. Ați avea și mișcări de dans

„Rock dance”, răspunde Chef Ștefan Popescu.

„Da, eu sunt pe rock. Rockăreală, rock-ul ăla foarte profund așa și cu mesaj care dă piele de găină. Eu cred că am face o trupă foarte mișto, mai ales că îl avem pe Richard, care dansează foarte bine”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Și cântă”, adaugă Chef Ștefan Popescu.

„Richard nu o să cânte, el o să danseze. Richard o să danseze”, împarte Chef Orlando Zaharia lucrurile în cadrul trupei.

„Eu, eu mă văd la trompetă ca Louis Armstrong. Că mie îmi place muzica aia pe care o făcea, așa, în jazz, jazzul ăla, blues-ul”, spune și Chef Alexandru Sautner.

„Eu la chitară”, spune Chef Ștefan Popescu.

„Rock, jazz, blues”, concluzionează Chef Orlando Zaharia.

„The Great Four”, propune Chef Sautner să se numească trupa.

„The Chef Four”, propune și Chef Zaharia.

„Four Chefs”, spune și Chef Popescu.

„Cei patru magnifici”, râde Chef Orlando Zaharia.

„Nu, ăla a fost. Este deja”, îi spune Chef Alexandru Sautner.

„Da, nu știu. Ne gândim... Numele, mai bine găsim pe cineva care se pricepe”, concluzionează Chef Orlando Zaharia.

Zacuscă sau murături

„Depinde cu ce”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Eu aleg murăturile, pentru că alea în saramură îmi plac foarte mult. Și merg cu o friptură”, răspunde Chef Ștefan Popescu.

„Me too. Poți să le combini cu orice. Zacusca e bună și zacusca, dar nu mă înnebunește. Nu”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Hai să fie murături”, e de acord și Chef Orlando Zaharia. „Cu toate că, și zacusca e bună.”

„Ne plac amândouă. Dar dacă trebuie să alegem...” precizează Chef Alexandru Sautner.

„O salată de varză...” își îmbie Chef Ștefan Popescu colegii.

„La câtă muncă e la zacusca aia?! Hai să fie doi la unu. Hai, zacuscă!” s răzgândește Chef Orlando Zaharia.

Desertul preferat de Crăciun

„De Crăciun. E greu, e foarte... Cozonacul, cozonacul, cozonacul”, spun doi dintre jurații Chefi la cuțite: Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu.

„Panettone cu înghețată”, răspunde Chef Alexandru Sautner.

„Du-te de aici!” râd colegii săi.

Nu putea să lipsească înghețata

„Noi avem un... facem noi un panettone pe care îl umplem cu înghețată. Panettonele ăla, înainte să îl să-l pui pe masă, îl bagi la cuptor la 180 de grade pentru 5 minute. Se încălzește toată partea aia și e fierbinte. Înghețata... deja mie mi se face poftă, uite. Când îl tai, dar nu se topește înghețata, înghețata doar se înmoaie puțin și când îl tai, așa, e partea aia fierbinte și partea rece”, explică Chef Alexandru Sautner.

„Îl ții în congelator?” îl întreabă Chef Ștefan Popescu.

„Da, îl țin în congelator”, răspunde Chef Alexandru Sautner. „Nu ți-am dat? Hai să-ți dau unul anul ăsta de Crăciun. Și, fii atent, să-l bagi exact când îl faci. Și atunci când îl tai înghețata e moale așa, dar nu e moale rău, e cremoasă și îl tai, ăsta e fierbinte...”

„Uite, mâine fac cozonac”, îi spune Chef Ștefan Popescu.

„Ăsta e fierbinte și trebuie să-ți dau un panettone din ăsta de Crăciun”, îi promite colegul său. „Știu ce vă fac cadou de Crăciun!”

„Eu am zis cozonac cu nucă. Cozonac cu multă nucă, fără cacao, fără stafide, fără... Simplu, bun”, menționează și Chef Ștefan Popescu.

Clientul ideal în restaurant

„Ăla care plătește mult și care ia șampanie, care lasă cei mai mulți bani”, glumește Chef Alexandru Sautner.

„Clientul preferat este cel care revine de fiecare dată cu drag și vine pentru ceea ce facem noi în restaurant. Prima intrare a unui client este cea care punctează o barieră, așa, o punte de prietenie între ceea ce face și cred că acela este clientul ideal clientul care se lasă dus de povestea noastră din farfurie. Despre asta e vorba”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Clientul care apreciază meniul nostru, care apreciază mâncarea noastră, care apreciază service-ul, deci tot ce facem noi acolo. Ne apreciază serviciile”, completează Chef Alexandru Sautner.

„Că ce crezi? Tot ce facem noi noi facem pentru client”, conchide Chef Orlando Zaharia.

Chefi la cuțite, sezonul 16, premiera pe 16 noiembrie 2025, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, începe sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul! Noutățile din ringul amuletelor duc competiția la un nou nivel, crescând miza.

Astfel, după vestea îmbucurătoare că fiecare jurat va avea propria echipă, Irina Fodor le dezvăluie Chefilor noua regulă care îi aruncă într-o întrecere mai aprigă ca oricând: „În funcție de clasamentul amuletelor veți avea un număr diferit de concurenți în echipă.”