Interviu Chef Richard Abou Zaki. Juratul Chefi la cuțite își dezvăluie secretele din bucătărie: „Nu e numai despre farfurie”

Chef Richard Abou Zaki se pregătește de deschiderea restaurantului pop-up Retroscena și de un nou sezon Chefi la cuțite. Iată ce a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro.

Chef Richard Abou Zaki aduce experiența fine dining aproape de români, la Domeniul Știrbey. Restaurantul pop-up Retroscena este gata să-și deschidă porțile pentru doritorii unei experiențe unice.

Juratul Chefi la cuțite a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre meniul pregătit la pop-up Retroscena, noul sezon Chefi la cuțite și emoțiile din bucătărie.

Ce caută, de fapt, Chef Richard Abou Zaki la un cuțit de aur

Chef Richard a dezvăluit o parte din secretele sale din bucătărie, lucrurile pe care se bazează pentru a oferi întotdeauna o experiență de neuitat, dar și ingredientele care îl reprezintă în bucătărie.

Ai comunicat meniul de la pop-up Retroscena. Ce poți să ne spui despre el?

„Meniul de la pop-up Retroscena a fost super ușor pentru mine să-l fac pentru că sunt farfuriile care reprezintă identitatea mea și sunt chiar reflexia fidelă care în anii ăștia m-a ajutat să ajung unde am ajuns și să aduc restaurantul la cel mai înalt nivel.

Sunt farfuriile pe care fac le fac din primele zile (...) pe care clienții și-i le aduc aminte”, spune Chef Richard despre preparatele cu care o să-i întâmpine pe clienții de la restaurantul pop-up Retroscena de pe Domeniul Știrbey.

„Identitatea e un ingredient super important în cultura mea gastronomică”, a mai adăugat el. „Când tu închizi ochii, nu știi cine este, dar când mănânci recunoști Cheful.”

Începe un nou sezon Chefi la cuțite pe TV. Ce te-a surprins cel mai mult la concurenții de acum?

„În fiecare sezon mă surprind concurenții pentru că trec sute și sute de concurenți care transmit emoții, transmit stările lor și nu e numai despre bucătari. E și despre pasionați, despre oameni care vor o șansă nouă, care cred că din această emisiune pot schimba ceva în viața lor. Și, da, chiar așa e. Chefi la cuțite poate schimba viața. Și participanții, și câștigătorii pot să confirme cred această chestie”, a spus juratul Chefi la cuțite.

Sunt mulți concurenți îndemânatici, talentați, care au sarea și piperul în bucătărie, dar ce este acel ceva care te face să înmânezi cuțitul de aur?

„Cuțitul de aur nu e numai despre farfurie, e despre chimie. Ca echipa mea de la Retroscena. Poți să fii cel mai bun bucătar din lume, dar dacă nu ești umil, dacă nu ești cineva care reușește să transmită ceva în plus e dificil să faci parte din ea. Pentru că pe la mine au trecut mulți bucătari capabili, profesioniști și n-au stat toți, pentru că depinde și de caracter.

Caracterul acum e o doză super importantă. Așa e și la cuțitul de aur. Eu am un simț, care îmi place să spun că-l am dintotdeauna, mereu am simțit unde ceva putea să meargă și mereu citesc persoanele în doar câteva minute. Am feelingul ăsta. Și atunci cuțitul de aur vine dat pe feeling, pe emoții și, normal, și despre ce este în farfurie. Dar nu numai farfuria contează. Cuțitul de aur e ceva în plus!

Pentru că farfurii bune se fac multe, dar ălea care fac diferența sunt persoana. Umanitatea! Umanitatea cred că e cuvântul mai corect”, a explicat Chef Richard Abou Zaki.

Juratul Chefi la cuțite a relatat momentul în care a fost sunat de Chef Massimo Bottura, după ce a luat prima stea Michelin. Celebrul Chef l-a felicitat și l-a sfătuit să nu fie „prea umil”: „Umilitatea [calitatea de a fi umil] nu e mereu bună. trebuie să știi s-o dozezi, dar umanitatea e ingredientul spre succes.”

La preselecții vin inclusiv copii. Ce ai face dacă ți-ar spune Carlotta că ar vrea sa participe la un show culinar?

„Aș fi cel mai fericit tată din lume!” răspunde Chef Richard. „O aștept! Eu cred că dacă într-o zi se deschid ușile alea și vine Carlotta nu știu ce pot face. Plâng. Cred că plâng.

Îmi lipsește mult. Nu am mai văzut-o de mult timp și deja... mereu îmi vin emoțiile. Nu aș putea să mă țin”, mărturisește juratul Chefi la cuțite.

Îmi face mare plăcere să urmăresc etapele de început, când Chefii se luptă pentru amulete. Ce consideri că este cel mai dificil de realizat la probele respective?

„La amulete e o chestie și de creativitate multă și de cum știi să te miști și de cum îți folosești timpul. Ai numai o oră la dispoziție să faci niște farfurii care să fie fantastice.

Eu de ce zic fantastice? Pentru că nu numai... uite, când o să vedeți noile amulete o să vedeți că nu sunt doar niște ingrediente puse împreună. Bucătăria mea nu-i făcută din ingrediente puse împreună. E făcută și de o poveste, și de un concept, și de-o parte cerebrală. Ăsta pentru mine e mesajul cel mai mișto. (...)

Nu vin în televiziune să fac o sarma, pentru că cine e acasă pe canapea, se uită la noi, sunt sigur că bunica, mamaia, părinții știu să facă o sarma mai bună decât noi și nu e posibil s-o faci într-o oră.

Noi venim aici să arătăm ceva nou. Eu vin aici să transmit un mesaj nou despre gastronomie, să arăt o experiență. Și Retroscena, restaurantul meu, asta aduce. (...) Fac și niște chestii mai nebune, pentru că vreau ca lumea să se ducă și pe partea cerebrală mai mult. Nu numai ingrediente în farfurie, ci și un concept.

Uite, acum dacă îmi amintesc, am făcut o salată care nu era salată. Nu era salată în farfurie, era lichidă! Pentru că am condimentat o salată, am extras-o și tu trebuia s-o bei! Atunci aveai salata ta în partea cerebrală, la gust, dar efectiv textura n-o simțeai. Acolo faci diferența, când dai un mesaj nou, mesaj diferit. E dificil de înțeles? Da, este. Dar cu timpul - și asta o zic din experiența mea (...) -, lumea iubește să trăiască experiențele astea.

Tradiția n-o poți uita! Pentru că noi suntem tradiție. Tradiția se duce-n evoluție. Tu trebuie să iei ce-i mai bun din trecut și să-l duci spre viitor. (...) Experiența gastornomică n-o poți face zi de zi și ți-o zice unul care gătește fine dining în fiecare zi. Nici eu n-aș putea să mănânc fine dining în fiecare zi, dacă mă gândesc că în meniul meu sunt mai mult de 100 de ingrediente”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

