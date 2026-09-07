Ce a spus Chef Richard Abou Zaki despre Mădălina Ghenea, la Furnicuțele! „Când ești lângă ea…”

Chef Richard Abou Zaki a vorbit despre momentul în care a avut un proiect alături de Mădălina Ghenea.

Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o serie de momente neașteptate în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a vorbit atât despre cariera sa, cât și despre oamenii care au avut un rol important în parcursul lui.

Ce a spus Chef Richard Abou Zaki despre Mădălina Ghenea, la Furnicuțele!

Printre subiectele abordate s-a numărat și întâlnirea cu Mădălina Ghenea, pe care celebrul bucătar a descris-o în termeni elogioși.

Richard nu s-a ferit să vorbească despre impresia pe care i-a lăsat-o actrița și modelul român. Pentru el, Mădălina Ghenea este „o femeie superbă”, pe care o consideră un adevărat „canon de frumusețe la nivel mondial”. Chef-ul a recunoscut că simplul fapt de a te afla în apropierea unei asemenea femei poate fi însoțit de emoții puternice.

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Discuția a fost presărată și cu momente amuzante. Richard a mărturisit că soția sa nu citește în limba română și a glumit pe seama acestui lucru, spunând că este „cea mai bună chestie”. Astfel, anumite declarații pe care le face în spațiul public ajung mai greu la ea.

Chef-ul a vorbit și despre perioada în care a început să fie prezent în televiziune. Cu aproximativ trei ani în urmă, Richard a fost invitat pentru prima dată în emisiunea lui Cătălin Măruță. A fost una dintre primele sale experiențe într-un format de televiziune, iar ulterior a ajuns să fie din ce în ce mai prezent în fața camerelor.

În cadrul ediției, Richard a avut parte și de o surpriză din partea lui Nea Mărin. Acesta i-a pregătit un cadou, iar chef-ul a vorbit cu mult respect despre omul care, după cum a mărturisit, i-a dat „bătaie” în televiziune și l-a ajutat să se confrunte cu provocări pe care nu le mai întâlnise în bucătărie.

Cei doi au ajuns inclusiv să danseze. Nea Mărin a încercat de-a lungul timpului să-l învețe pe Cătălin Măruță câteva mișcări, însă prezentatorul a glumit că are „două picioare stângi”. De această dată, Măruță a dansat alături de Richard, care a rămas chiar și în papucii de bucătar.

Mama lui Richard Abou Zaki, femeia care i-a susținut visul

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost legat de mama lui Richard. Chef-ul a povestit că ea a fost cea care i-a susținut alegerile profesionale și i-a permis să își urmeze pasiunea, în timp ce tatăl său își dorea ca el să devină bancher.

Richard s-a născut în România și a plecat în Italia la vârsta de patru ani. Tatăl său, de origine libaneză, s-a despărțit de mama lui când Richard avea doar un an. Chef-ul a mărturisit că tatăl său își dorea pentru el un drum diferit, însă mama i-a oferit libertatea de a-și construi propria viață.

Astăzi, mama lui Richard lucrează într-unul dintre restaurantele sale și este în continuare una dintre cele mai mari susținătoare ale lui. În emisiune, ea i-a adus chiar un preparat care îi amintea de copilărie: paste.

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Momentul a avut o încărcătură aparte, mai ales pentru că Richard consideră că gastronomia nu înseamnă doar tehnică și prezentare. Pastele pregătite de mama sa nu erau neapărat gătite exact așa cum ar fi cerut standardele sale profesionale. Pentru el, însă, acest lucru nu a mai contat.

Ideea transmisă de chef a fost una simplă și emoționantă.Nu întotdeauna este important ca farfuria să fie perfectă din punct de vedere gastronomic, ci să fie aceea care îți hrănește sufletul și îți amintește de copilărie.