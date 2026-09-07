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Chef Richard Abou Zaki a atras toate privirile la Furnicuțele! Detaliul neașteptat din ținuta lui. Ce purta, de fapt, în picioare

Chef Richard Abou Zaki a surprins pe toată lumea la Furnicuțele, atunci când a ales să poarte aceste încălțări chiar în platou.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 16:25 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 17:11
Chef Richard Abou Zaki a atras toate privirile la Furnicuțele! Detaliul neașteptat din ținuta lui. Ce purta, de fapt, în picioare | antena 1
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Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o apariție inedită în emisiunea Furnicuțele. Celebrul bucătar nu a venit doar pentru a povesti despre parcursul său profesional, ci a transformat platoul într-un mic spațiu de lucru, unde regulile din bucătărie au devenit, pentru scurt timp, prioritare.

Chef Richard Abou Zaki a atras toate privirile la Furnicuțele!

Unul dintre detaliile care au atras atenția a fost faptul că cheful și-a pus papucii de bucătar și a intrat în atmosfera specifică unei bucătării profesioniste.

Richard Abou Zaki a vorbit despre cariera pe care și-a construit-o în Italia și despre anii în care a muncit pentru a ajunge la performanță. La doar 24 de ani, acesta a reușit să obțină prima sa stea Michelin, o recunoaștere importantă pentru orice chef.

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În cadrul rubricii „Lucrarea de control”, unde publicul pune întrebări acum, Richard a acceptat provocările pregătite pentru el.

Prezența lui Richard pe platou a venit cu multă energie, dar și cu povești despre perioada în care a fost nevoit să muncească enorm pentru a-și demonstra valoarea. Chef-ul a recunoscut că succesul nu a venit fără sacrificii. Nu a avut o viață obișnuită pentru un tânăr de vârsta lui, iar ieșirile în club sau timpul liber au fost, de multe ori, înlocuite cu ore petrecute în bucătărie.

„Când ajungi sus, cel mai ușor e să cazi”, este una dintre ideile care descriu cel mai bine mentalitatea lui Richard. Pentru el, performanța presupune să rămâi concentrat chiar și după ce ai obținut rezultate importante.

Drumul său profesional a început de timpuriu, iar una dintre experiențele care l-au marcat a fost întâlnirea cu mari nume ale gastronomiei internaționale. Richard a povestit și despre perioada în care a lucrat într-un mediu în care presiunea era uriașă, inclusiv despre momentele în care s-a gândit să renunțe.

Regina Elisabeta și experiența care i-a rămas în memorie

La vârsta de 18 ani, Richard a avut parte de o experiență specială la Londra. A participat la un eveniment în care s-a aflat în preajma unor aproximativ 30 de bucătari, iar momentul a avut o importanță majoră pentru cariera sa.

Chef-ul și-a amintit că atunci a avut ocazia să fie asociat cu un eveniment la care a gătit pentru Regina Elisabeta. Pentru un tânăr aflat la început de drum, experiența a reprezentat o adevărată emblemă a lumii gastronomice în care încerca să pătrundă.

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Richard a vorbit și despre Gordon Ramsay și despre perioada în care a trecut prin momente extrem de dificile. A povestit că un simplu sufleu care nu se ridica l-a făcut să plângă și să se întrebe dacă este capabil să continue. Programul începea dimineața și se termina noaptea, iar printre sarcini se numărau chiar și curățarea podelelor sau pregătirea unor cantități uriașe de cartofi.

În ciuda tuturor acestor sacrificii, Richard Abou Zaki nu a renunțat. Iar astăzi, spune că rezultatele obținute sunt dovada anilor în care a ales munca în locul distracției.

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