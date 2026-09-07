Invitat în emisiunea Furnicuțele, Chef Richard Abou Zaki i-a adus lui Cătălin Măruță un cadou inedit. Despre ce este vorba.

Chef Richard Abou Zaki l-a surprins pe Cătălin Măruță la Furnicuțele! Cadoul de suflet pe care i l-a oferit în platou | antena 1

Chef Richard Abou Zaki a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre parcursul său profesional, sacrificiile făcute pentru a ajunge în lumea gastronomiei și momentele care i-au schimbat cariera.

Chef Richard Abou Zaki l-a surprins pe Cătălin Măruță la Furnicuțele!

Cu această ocazie, celebrul chef i-a pregătit prezentatorului și un cadou special: propriul său sacou de bucătar, pe care a lăsat și un autograf.

Momentul a fost unul neașteptat pentru Cătălin Măruță, care a primit haina cu semnătura lui Richard Abou Zaki. Chef-ul a venit chiar în echipamentul său de lucru și, la un moment dat, și-a pus inclusiv papucii de bucătar, transformând platoul într-un spațiu asemănător celui dintr-o bucătărie profesionistă.

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Richard Abou Zaki și-a construit cariera în Italia, unde a plecat de la o vârstă fragedă și a muncit ani întregi pentru a-și face un nume în gastronomie. La doar 24 de ani, rezultatele au început să fie spectaculoase, iar prima stea Michelin a reprezentat una dintre cele mai importante confirmări ale muncii sale.

Chef-ul a povestit și despre perioada în care a lucrat în restaurante de top și despre cât de dificil poate fi drumul până în vârful gastronomiei. Mesajul său este unul simplu: succesul nu vine fără sacrificii, iar atunci când ajungi sus, presiunea devine și mai mare.

„Când ajungi sus, cel mai ușor e să cazi”, a explicat Richard, vorbind despre responsabilitatea care vine odată cu performanța.

Gordon Ramsay și chef Richard Abou Zaki, o întâlnire care l-a marcat

Printre cele mai importante experiențe din cariera sa se numără și perioada în care a avut legătură cu Gordon Ramsay. Richard și-a amintit cu emoție de începuturile sale și de momentele extrem de dificile prin care a trecut într-o bucătărie profesionistă.

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Unul dintre episoadele pe care nu le-a uitat s-a petrecut când pregătea un sufleu care nu reușea să se ridice. A încercat de mai multe ori, iar presiunea a devenit atât de mare încât a izbucnit în plâns. A spus că, în acele momente, s-a gândit chiar să renunțe.

Programul era epuizant: de la primele ore ale dimineții până târziu în noapte, cu sarcini care includeau inclusiv curățenie și pregătirea unor cantități uriașe de cartofi. La un moment dat, Richard a mărturisit că a vrut să se lase de trei ori.

În ciuda tuturor acestor momente, a continuat. La 18 ani, a avut ocazia să gătească la Londra, alături de aproximativ 30 de bucătari, experiență pe care a descris-o drept una dintre cele mai importante din viața sa.

Richard Abou Zaki spune că rezultatele obținute sunt rodul anilor de muncă, disciplină și renunțări. Nu a avut timp pentru cluburi sau distracții, alegând să investească în carieră. Iar cadoul oferit lui Cătălin Măruță, sacoul de bucătar cu autograf, a devenit o mică parte din povestea unui chef care și-a construit succesul prin muncă și perseverență.