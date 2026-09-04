Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 7 - 13 septembrie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

Horoscop săptămânal 7 - 13 septembrie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare 7 - 13 septembrie 2026.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 19:34 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 16:18
Horoscop săptămânal 7 - 13 septembrie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Săptămâna 7–13 septembrie 2026 vine cu schimbări, decizii importante și momente în care trebuie să ai mai multă încredere în tine.

Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026. Ce îți rezervă astrele în dragoste, bani și carieră

Unele zodii își clarifică situația sentimentală, în timp ce altele primesc vești importante pe plan profesional. Descoperă ce îți rezervă astrele în această săptămână.

Berbec | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Articolul continuă după reclamă

În această săptămână simți că ai din nou energia necesară pentru a rezolva lucrurile pe care le-ai tot amânat. La locul de muncă, o oportunitate îți poate atrage atenția, însă este important să nu iei decizii în grabă. În dragoste, o discuție sinceră te ajută să înțelegi mai bine ce își dorește partenerul. Dacă ești singur, o persoană nouă îți poate stârni interesul.

Taur | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Ai nevoie de stabilitate, iar zilele următoare te determină să îți pui ordine în planuri. Pe plan financiar, ești mai atent la cheltuieli și poți găsi o soluție pentru o problemă mai veche. În relație, nu lăsa încăpățânarea să stea între tine și persoana iubită. Comunicarea poate schimba complet atmosfera dintre voi.

Gemeni | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Săptămâna aceasta vine cu multe conversații, întâlniri și informații noi. La serviciu, poți primi o veste care îți schimbă planurile pentru perioada următoare. În dragoste, ai nevoie de sinceritate și nu mai ești dispus să accepți jumătăți de măsură. Dacă ești singur, o conversație aparent banală se poate transforma într-un flirt.

Rac | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Simți nevoia să te retragi puțin și să îți analizezi prioritățile. Nu este momentul să iei asupra ta problemele tuturor. Profesional, o situație care te-a stresat în ultima perioadă începe să se clarifice. În viața sentimentală, ai parte de un moment emoționant care îți poate confirma că ești pe drumul cel bun.

Leu | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Săptămâna aceasta te pune în centrul atenției. Ai șansa să demonstrezi ce poți, iar eforturile tale pot fi observate de persoanele importante din jurul tău. Pe plan financiar, evită cumpărăturile impulsive. În dragoste, ești mai îndrăzneț decât de obicei și nu te temi să spui ceea ce simți.

Fecioară | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Ai tendința să analizezi fiecare detaliu, însă în această săptămână trebuie să înveți să ai mai multă încredere în instinctul tău. O situație profesională poate necesita o decizie rapidă. În relație, renunță la criticile inutile și încearcă să te bucuri mai mult de timpul petrecut alături de partener. Dacă ești singur, trecutul poate reveni în atenția ta.

Balanță | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Pentru tine, săptămâna vine cu dorința de echilibru și liniște. Ai nevoie să te îndepărtezi de persoanele care îți consumă energia. La locul de muncă, o colaborare se poate dovedi mai avantajoasă decât ai crezut. În dragoste, o discuție importantă îți poate clarifica viitorul unei relații.

Scorpion | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Ai o săptămână intensă, în care emoțiile sunt mai puternice decât de obicei. Pe plan profesional, îți dorești să faci o schimbare și începi să cauți variante. Financiar, este recomandat să fii prudent. În dragoste, pasiunea crește, însă gelozia poate provoca tensiuni dacă nu îți controlezi reacțiile.

Săgetător | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Simți că ai nevoie de o schimbare și nu mai vrei să rămâi blocat într-o situație care nu te mulțumește. La serviciu, o idee pe care o ai poate primi susținerea de care ai nevoie. În dragoste, o persoană apropiată îți poate face o surpriză. Dacă ești singur, ai șanse să cunoști pe cineva într-un context neașteptat.

Capricorn | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Responsabilitățile se adună, însă ai suficientă determinare pentru a le face față. Profesional, munca depusă în ultima perioadă începe să dea rezultate. Pe plan financiar, ai grijă la cheltuielile neprevăzute. În relație, ai nevoie să fii mai deschis și să nu păstrezi totul pentru tine.

Vărsător | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Săptămâna aceasta îți aduce idei noi și dorința de a ieși din rutină. Poți începe un proiect care îți va ocupa mult timp, dar care îți poate aduce satisfacții. În dragoste, o persoană din trecut ar putea reveni în viața ta. Gândește-te bine dacă merită să îi mai acorzi o șansă.

Pești | Horoscop săptămânal 7–13 septembrie 2026

Ești mai sensibil decât de obicei și ai nevoie de oameni care îți oferă siguranță și încredere. La serviciu, nu te lăsa descurajat de un obstacol. Vei găsi o soluție dacă ai răbdare. În dragoste, o declarație sau un gest neașteptat îți poate schimba starea de spirit și îți poate reda optimismul.

Horoscop weekend 5 - 6 septembrie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Eduard a fost părăsit în România imediat după ce a ieşit din spital. Are de recuperat 250.000 de lei Eduard a fost părăsit în România imediat după ce a ieşit din spital. Are de recuperat 250.000 de lei
Observatornews.ro Cine este "Quantum Girl", fiziciana sexy virală pe TikTok care vrea să aducă mai multe femei în lumea științei Cine este "Quantum Girl", fiziciana sexy virală pe TikTok care vrea să aducă mai multe femei în lumea științei
Antena 3 VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
SpyNews Cum a reacționat Eva Măruță atunci când a aflat că tatăl său va prezenta emisiunea Furnicuțele. Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri Cum a reacționat Eva Măruță atunci când a aflat că tatăl său va prezenta emisiunea Furnicuțele. Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Horoscop weekend 5 - 6 septembrie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Horoscop weekend 5 - 6 septembrie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 4 septembrie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 4 septembrie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!”
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!” BZI
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat de la UE
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat... Jurnalul
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro!
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro! Kudika
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele Redactia.ro
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x