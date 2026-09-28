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Ce spune Catrinel Sandu despre Roxana Ionescu. Cele două au o relație specială: „Mă bucur că am avut mână bună și…”

Roxana Ionescu a primit un mesaj special din partea lui Catrinel Sandu, femeia care a avut un rol important la începutul parcursului său în televiziune.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 18:00 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:50
Ce spune Catrinel Sandu despre Roxana Ionescu. Cele două au o relație specială: „Mă bucur că am avut mână bună și…” | antena 1
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Cele două au ajuns să construiască, în timp, o relație apropiată, iar ceea ce a început profesional s-a transformat într-o frumoasă prietenie.

Ce spune Catrinel Sandu despre Roxana Ionescu

Catrinel Sandu își amintește cu drag de perioada în care a cunoscut-o pe Roxana și de anii în care au lucrat împreună. Pentru ea, Roxana nu a fost doar o tânără pe care a întâlnit-o în televiziune, ci o persoană de care s-a apropiat treptat.

„Mă bucur că am avut mână bună și s-a transformat într-o prietenie frumoasă”, a transmis Catrinel Sandu.

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Cele două au avut parte de numeroase momente împreună, inclusiv într-o perioadă în care Catrinel era foarte ocupată cu munca. Catrinel și-a amintit cum o aștepta acasă cu masa pregătită și cum încerca să îi ofere o atmosferă cât mai plăcută după zilele solicitante.

„Munceam foarte mult, era o perioadă mai puțin plăcută în viața mea, mă aștepta cu masa, a făcut cele mai tari spaghete cu avocado. Când știam că e Roxi acasă, veneam într-o atmosferă foarte bună”, a povestit Catrinel.

Relația dintre cele două a trecut astfel dincolo de platourile de televiziune. Catrinel a devenit una dintre persoanele importante din viața Roxanei, iar aceasta a vorbit cu recunoștință despre femeia care i-a fost alături în primii ani ai carierei.

Catrinel Sandu este, de altfel, descrisă drept „nașa” Roxanei în televiziune, un apelativ care vorbește despre legătura construită între cele două de-a lungul timpului.

Ce spune Roxana Ionescu despre părinții ei

Roxana Ionescu vorbește cu multă apreciere despre părinții săi și despre lucrurile pe care le-a moștenit de la fiecare dintre ei. Vedeta spune că, deși nu a preluat vocea mamei sale, a moștenit de la aceasta alte trăsături importante.

„N-am moștenit vocea, am moștenit corpul. Mama e foarte sufletul petrecerii tot timpul. De la tata, corectitudinea, corect, punctual”, a mărturisit Roxana.

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Mama sa, Liliana Ionescu, a avut inclusiv propriile sale aspirații artistice și și-a dorit să cânte. Roxana a povestit cu umor despre talentul muzical din familie și despre faptul că, în cele din urmă, fiecare a urmat propriul drum.

„Tot ce n-am putut să fac eu, faci tu”, i-ar fi spus mama Roxanei.

Pentru vedetă, legătura cu părinții rămâne una esențială. Experiențele și valorile primite de la aceștia au contribuit la omul care este astăzi, în timp ce relațiile construite în televiziune i-au adus oameni care au rămas aproape de ea și după ce perioada de început a carierei s-a încheiat.

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