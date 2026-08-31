„Furnicuțele” revin la Antena 1 cu un nou sezon plin de surprize. Primul invitat al lui Cătălin Măruță i-a luat prin surprindere pe telespectatori.

EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță | Antena 1

Surprizele încep chiar din prima ediție. Chef Richard Abou Zaki este primul invitat care ajunge în platoul „Furnicuțelor”, unde se va întâlni cu noua gazdă a emisiunii, Cătălin Măruță. Juratul de la „Chefi la cuțite” este unul dintre numele importante ale gastronomiei și televiziunii, iar apariția sa promite să aducă momente savuroase și, cu siguranță, câteva dezvăluiri neașteptate.

S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”

Richard Abou Zaki este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru gastronomie și pentru activitatea de la restaurantul său, Retroscena.

Antena 1 pregătește revenirea emisiunii, iar primul nume care dă startul întâlnirilor cu telespectatorii este unul deja îndrăgit de public.

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Noul sezon marchează și o schimbare importantă pentru emisiune. Cătălin Măruță s-a alăturat echipei „Furnicuțele”, iar acomodarea cu noul proiect pare să fi fost una cât se poate de naturală. Producătoarea generală Emilia Vlad a dezvăluit, în exclusivitate, că prezentatorul s-a integrat foarte repede în echipă.

„Nu ne-am oprit niciodată din a pregăti sezonul. Cu acomodarea lui Cătălin Măruță, el ne-a făcut viața foarte ușoară, a fost ca și cum era aici de-o viață”, a declarat Emilia Vlad.

Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță

O altă noutate este reprezentată de întrebările venite direct din partea publicului de acasă, prin intermediul lui Cătălin Măruță. Astfel, telespectatorii vor avea un rol important în edițiile noului sezon.

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„Furnicuțele” revin la Antena 1 pe 7 septembrie, iar prima ediție îl aduce în platou pe Richard Abou Zaki, alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță. Se anunță un sezon cu multă veselie, invitați surpriză și momente care promit să-i țină pe telespectatori aproape de micile ecrane.