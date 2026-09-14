Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Furnicuțele, cu Scamă, Blană și Cătălin Măruță, creșteri spectaculoase de audiență, în prima săptămână din cel de-al doilea sezon

Furnicuțele, cu Scamă, Blană și Cătălin Măruță, creșteri spectaculoase de audiență, în prima săptămână din cel de-al doilea sezon

Emisiunea „Furnicuțele”, cu Scamă, Blană și Cătălin Măruță, a înregistrat creșteri spectaculoase de audiență în prima săptămână din cel de-al doilea sezon.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 12:29 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 12:37
Galerie
Descoperă ce audiențăa a avut emisiunea Furnicuțele în prima săptămână din cel de-al doilea sezon | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De peste jumătate de an, după amiezele românilor arată total diferit cu stare de bine, întrebări și răspunsuri de neratat și provocări distractive! Scamă și Blană, cele două Furnicuțe, au reușit să devină rapid unele dintre cele mai îndrăgite personaje și au arătat că divertismentul poate avea mereu o nouă formă! Din această toamnă, Furnicuțele și-au ales un nou coleg la prezentare, pe Cătălin Măruță, iar cei de acasă au îmbrățișat schimbarea, formatul înregistrând creșteri importante de audiență!

Emisiunea „Furnicuțele”, cu Scamă, Blană și Cătălin Măruță, a înregistrat creșteri spectaculoase de audiență

Formatul Furnicuțele a reușit să intre rapid în topul preferințelor, Antena 1 urcând un loc în clasamentul general al audiențelor, cu o creștere a timpului mediu de vizionare cu 45%, față de aceeași perioadă, din anul 2025 și cu o creștere de 26% a volumului telespectatorilor unici, totul în fața unor formate deja cunoscute și urmărite, precum Batem Palma (PRO TV) sau Casa Iubirii (Kanal D).

Scamă, Blană, Cătălin Măruță, Oase și Radu Ciucă au reușit să își câștige audiența, încă de la primele ediții, energia adusă de aceștia fiind una vizibilă! Prima săptămână din cel de-al doilea sezon a înregistrat, în comparație cu prima săptămână din septembrie 2025, o creștere de 120% la nivelul cotei de piață și de 73%, în ceea ce privește rating-ul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Maia Morgenstern, dezvăluire neașteptată despre relația cu Claudiu Istodor: „40 de ani cu suspendare”

Primele cinci ediții i-au ținut pe telespectatori lipiți de ecrane și au marcat cifre relevante, care au arătat că show-ul devine treptat unul dintre cele mai urmărite. Emisia difuzată luni, 7 septembrie, cu Chef Richard Abou Zaki a înregistrat 2 puncte de rating și 16,5% cotă de piață, având o evoluție foarte bună pe tot parcursul difuzării, înregistrând în intervalul 18:00 – 18:58, 2.3 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, surclasând PRO TV, care avea 2.2 puncte de rating și 16.5% cotă de piață.

Ediția difuzată miercuri, 9 septembrie, care l-a avut invitat pe Emilian, a înregistrat un record de audiență: Antena 1 a avut pe durata difuzării, o audiență de 2.3 rating și 20.3% cotă de piață.

Și în zilele de joi și vineri, cei de acasă s-au bucurat de invitații Furnicuțelor, Maia Morgenstern, respectiv Mariana Ionescu Căpitănescu, emisia fiind lider de audiență, joi, în intervalul 17:00 – 18:00, în fața PRO TV, cu Știrile PRO TV, iar vineri, în intervalul 18:00 – 19:00, în fața PRO TV, cu emisiunea Batem Palma?.

Nu ratați, de luni până duminică, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Furnicuțele!

colaj foto cu catalin maruta la furnicutele

Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-ul 21-54 Urban
Perioada 7 - 11 septembrie 2026

A fost la un pas să nască pe scenă. Povestea incredibilă a artistei Mariana Ionescu Căpitănescu la Furnicuțele... Apelul pe care Mariana Ionescu Căpitănescu l-a amânat, deși știa că trebuie să-l dea. Cum folosește serviciile de telefo...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Observatornews.ro Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur" Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur"
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
A fost la un pas să nască pe scenă. Povestea incredibilă a artistei Mariana Ionescu Căpitănescu la Furnicuțele
A fost la un pas să nască pe scenă. Povestea incredibilă a artistei Mariana Ionescu Căpitănescu la Furnicuțele
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Maia Morgenstern s-a târât în genunchi prin platou! Reacția lui Marius Bodochi: „Și când e îngrozitoare e atractivă”
Maia Morgenstern s-a târât în genunchi prin platou! Reacția lui Marius Bodochi: „Și când e îngrozitoare e...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x