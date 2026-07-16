Invitat în emisiunea Furnicuțele, Andrei Bănuță a vorbit despre un moment tragic din viața sa, atunci când și-a pierdut fratele care avea 12 ani. Cum s-a întâmplat.

„Furnicuțele”, invitat Andrei Bănuță. Drama artistului care și-a pierdut fratele din cauza unor mari probleme de sănătate | antena 1

Andrei Bănuță a făcut mărturisiri emoționante despre cea mai grea perioadă din viața sa.

Drama artistului care și-a pierdut fratele din cauza unor mari probleme de sănătate

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, artistul a vorbit despre drama care i-a marcat copilăria și despre pierderea fratelui său mai mare, răpus de o boală incurabilă.

Cântărețul a povestit că fratele său s-a născut cu grave probleme de sănătate și că, încă din primele clipe de viață, familia a știut că drumul lui va fi unul extrem de dificil. Andrei avea doar șase ani când și-a pierdut fratele, care a murit la vârsta de 12 ani.

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„Viața, de la naștere, nu a fost funcțională”, a spus artistul, explicând că întreaga familie a trecut prin ani întregi de suferință.

Cu toate acestea, Andrei Bănuță preferă să vorbească mai mult despre iubirea pe care a primit-o acasă decât despre încercările prin care a trecut. Artistul spune că este „victima suferințelor din familia mea”, însă consideră că tocmai aceste experiențe l-au făcut omul de astăzi.

La câțiva ani după moartea fratelui, familia a mai primit o lovitură. Mama sa, Speranța, s-a stins din viață în urmă cu 11 ani. Chiar dacă timpul a trecut, Andrei mărturisește că îi simte prezența în fiecare zi.

„Mama e îngerul meu. Sunt sigur că manevrează tot ce se întâmplă”, a spus artistul.

El a recunoscut că, dacă ar putea schimba ceva în viața lui, ar alege fără ezitare să o aibă din nou alături pe mama sa, chiar dacă asta ar însemna să renunțe la succesul de care se bucură astăzi.

Familia, sprijinul care l-a ținut în picioare

După moartea mamei, Andrei Bănuță a rămas foarte apropiat de tatăl său, despre care vorbește cu multă emoție. Artistul spune că acesta este omul pe care îl admiră cel mai mult și pe care încearcă să îl protejeze cu orice preț.

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„Tatăl meu este omul meu pentru totdeauna”, a declarat cântărețul.

Andrei povestește că tatăl său încă suferă enorm după dispariția soției și că fiecare reușită profesională îi amintește de faptul că aceasta nu mai este lângă ei.

În viața artistului un rol important l-a avut și mătușa Paula, pe care o consideră a doua mamă. Ea a fost cea care i-a fost alături în copilărie, a ținut legătura cu profesorii și l-a încurajat să își urmeze pasiunea pentru muzică.

Astăzi, Andrei Bănuță spune că se consideră un om bogat prin iubirea pe care a primit-o de la familie. Singurul lucru care îi lipsește este prezența fizică a celor pe care i-a pierdut și pe care continuă să îi poarte în suflet.