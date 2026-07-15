„Furnicuțele”, invitat Ioan Andone. Fostul antrenor a vorbit de momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Ioan Andone a adus în discuție momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu.

Ioan Andone și-a amintit unul dintre cele mai controversate episoade din cariera sa de fotbalist: momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu.

Fostul antrenor a vorbit de momentul în care i-a arătat semne obscene lui Valentin Ceaușescu

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, fostul internațional a vorbit despre atmosfera din fotbalul românesc dinainte de 1989 și despre presiunea uriașă existentă în acea perioadă.

Andone a explicat că acei ani erau complet diferiți față de ceea ce înseamnă fotbalul de astăzi. Rivalitățile dintre marile cluburi erau intense, iar emoțiile din teren îi făceau uneori pe jucători să reacționeze impulsiv. De-a lungul discuției, fostul fundaș a recunoscut că au existat multe situații care, privite acum, nu ar mai avea loc în fotbalul modern.

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El a vorbit și despre perioada petrecută la Steaua și Dinamo, despre anii în care Valentin Ceaușescu era o prezență constantă în jurul echipei din Ghencea și despre transformările prin care a trecut fotbalul românesc după Revoluție.

Totodată, Ioan Andone a mărturisit că Mircea Lucescu a fost omul care i-a influențat decisiv cariera, atât ca jucător, cât și ulterior ca antrenor.

Ce relație are cu fiul său

Dincolo de fotbal, Ioan Andone spune că cea mai mare realizare a sa este familia. Fostul antrenor este căsătorit de peste patru decenii și recunoaște că succesul profesional nu ar fi fost posibil fără sprijinul soției sale.

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Aceasta a renunțat la cariera de inginer constructor pentru a se ocupa de familie și de creșterea fiului lor, Mihnea, în perioadele în care Andone era plecat cu echipele pe care le pregătea. Fostul tehnician spune că acesta este cel mai mare sacrificiu făcut de soția sa.

„Copilul meu a crescut fără să știu eu”, a mărturisit Andone, explicând că programul încărcat și numeroasele deplasări l-au ținut departe de casă ani la rând.

Cu toate acestea, spune că nu a primit niciodată reproșuri din partea fiului său, despre care vorbește cu multă mândrie și pe care îl descrie drept „un băiat excepțional”.

Privind spre viitor, Ioan Andone spune că cea mai mare dorință a sa nu mai este legată de fotbal. Fostul antrenor speră ca Mihnea să îi dăruiască unul sau chiar doi nepoți, considerând că aceasta ar fi cea mai mare bucurie a acestei etape din viața sa.