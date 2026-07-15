„Furnicuțele”, invitat Ioan Andone. Ce pensie neașteptată ia fostul antrenor de la Dinamo

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Ioan Andone a spus fără menajamente care este suma pe care o primește ca și pensionar.

Ioan Andone a vorbit deschis despre perioada de după retragerea din fotbal și despre pensia pe care o încasează în prezent.

Ce pensie neașteptată ia fostul antrenor de la Dinamo

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, fostul fundaș și antrenor a dezvăluit că primește o pensie de aproximativ 4.000 de lei, mărturisind că nu se simte încă împăcat cu statutul de pensionar.

Stabilit de mai mulți ani în Spania, Andone spune că viața este mai ieftină acolo decât în alte țări în care a lucrat. La un moment dat s-a gândit să se stabilească în Cipru, unde antrenase și unde exista o comunitate numeroasă de români, însă o vacanță petrecută în Marbella l-a convins că Spania este alegerea mai potrivită.

Articolul continuă după reclamă

Fostul tehnician a povestit și că vecinii îl cunosc simplu, drept „Ando”, în timp ce apropiații îl strigă „Nelu” sau „Ioan”. În vestiar, de-a lungul carierei, fotbaliștii îi spuneau „Nea Ando” sau chiar „Don Profesor”, o poreclă câștigată prin autoritatea și experiența sa.

Deși se bucură acum de mai mult timp liber, Ioan Andone recunoaște că îi este greu să accepte că este pensionar. Își ocupă timpul cu plimbări, merge la meciuri de fotbal și tenis și spune că s-a apucat chiar și de golf.

Perioada de glorie în fotbal

Ioan Andone privește cu recunoștință spre anii în care fotbalul i-a schimbat complet viața. Crescut în condiții modeste, într-un apartament cu două camere împărțit cu o altă familie, fostul internațional spune că sportul i-a oferit șansa de a-și ajuta părinții încă de la o vârstă fragedă.

S-a apucat de fotbal organizat abia la 14 ani, după ce practicase baschet, iar la doar 17 ani câștiga deja mai mulți bani decât părinții săi. Își amintește cu emoție momentul în care i-a dus pentru prima dată pe mama și pe tatăl său la mare, o experiență pe care aceștia nu o trăiseră niciodată până atunci.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Nico. Ce îi reproșează fiica artistei

Andone consideră că Mircea Lucescu a avut un rol decisiv în cariera sa, spunând că îi datorează foarte mult. Sub îndrumarea acestuia a învățat nu doar fotbal, ci și disciplina necesară pentru a avea succes.

Privind în urmă, fostul antrenor spune că singurul regret este timpul petrecut departe de familie. Cu toate acestea, este mândru de cariera construită și spune că, în prezent, cea mai mare dorință este să devină bunic și să se bucure de timpul petrecut alături de cei dragi.