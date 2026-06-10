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„Furnicuțele”, invitat Marius Mihalache. Cum arată fiica artistului din căsnicia cu Arabela

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Marius Mihalache a avut-o alături pe soția sa, Arabela, dar și pe copiii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 14:45
„Furnicuțele”, invitat Marius Mihalache. Cum arată fiica artistului din căsnicia cu Arabela | antena 1
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Deși nu a dorit să ofere detalii despre momentele în care a fost curtat de alte femei, Marius Mihalache s-a simțit pregătit să vorbească despre viața sa amoroasă atunci când soția Arabela a venit în platou.

Cum arată fiica artistului din căsnicia cu Arabela

Amândoi și-au adus aminte cum de-a lungul timpului nu au făcut lucruri planificate și au uitat întotdeauna situații importante din viața lor. Un astfel de exemplu este chiar cununia lor civilă despre care au uitat cu desăvârșire.

Înainte să se cunoască, soția sa nu era sigură că-l va vedea în carne și oase pe marele Marius Mihalache. Din momentul în care acesta și-a dorit ca Arabela să fie soția sa, lucrurile au evoluat altfel. A cucerit-o în 4 luni de zile, iar atunci când a spus DA, amândoi au știut că lucrurile vor funcționa în acest fel pentru totdeuana.

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„M-am gândit că va fi ceva trecător, eu nu voiam ceva trecător.”, a povestit soția lui Marius Mihalache în platoul emisiunii Furnicuțele. Arabela nu știa lucrurile personale din viața artistului, ci doar lucrurile care se scriseseră până atunci despre el, în presă.

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„Vorbeam aproape zilnic și ne și vedeam. Eu aveam restaurant cu niște colegi, o chemam la restaurant în fiecare seară.”, a povestit Marius Mihalache despre acele momente. A fost ea care în cele din urmă a cedat în urma curtării și a decis că își dorește să se căsătorească cu el. Marea imperfecțiune peste care Arabela a fost nevoită să treacă alături de el a fost felul acestuia de a fi.

La ce instrument cântă fiica lui Marius Mihalache

Marius Mihalache se descrie ca fiind un om foarte dificil, care și-a asumat acest rol încă de la început. S-a descris ca fiind „un copil în casă”. Cei doi au compus o melodie împreună care reflectă viața și relația lor. Cu toate acestea, Emily, fiica lor, a declarat că nu i-ar plăcea să cânte pe aceeași scenă cu tatăl său celebru.

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Având în vedere trecutul, prezentul și viitorul lui Marius Mihalache, toată familia sa cântă. Fiica Emily la chitară, Lorin la tobe, Arabela la voce, iar maestrul la țambal.

De asemenea, au câteva melodii împreună pe care le interpretează ori de câte ori au ocazia. Emily s-a născut în America și are dublă cetățenie. Întrebată de către Denise Rifai ce nu știe lumea despre tatăl său, Emily nu s-a sfiit să răspundă că este „foarte amuzant și știe cum să se distreze de fiecare dată.”

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