„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului. Imagini în premieră cu Miruna

Mario Fresh a vorbit deschis la „Furnicuțele” despre noua sa relație și și-a prezentat în premieră iubita, Miruna. Tânăra, medic stomatolog, a avut prima apariție la televizor.

Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” a fost nimeni altul decât Mario Fresh. Artistul a fost întâmpinat în platou de cele două „furnicuțe”, Scama și Blana, iar atmosfera s-a destins rapid. Într-o discuție sinceră despre carieră și viața personală, cântărețul a vorbit despre perioada frumoasă pe care o traversează și despre relația sa cu Miruna.

„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului

Denise Rifai i-a pregătit artistului o surpriză emoționantă și a invitat-o în platou pe iubita acestuia. Miruna nu este persoană publică, iar Mario Fresh a dezvăluit că aceasta este prima ei apariție la televizor. Deși emoțiile și-au spus cuvântul, artistul a fost permanent alături de ea și a ajutat-o să se simtă confortabil în fața camerelor de filmat.

„Sunt foarte bine cum sunt acum și sunt foarte fericit”, a declarat Mario Fresh în timpul emisiunii.

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Artistul a vorbit cu admirație despre partenera sa și despre echilibrul pe care aceasta i l-a adus în viață.

„Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică decât mine. Mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea”, a spus Mario Fresh.

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Imagini în premieră cu Miruna

La rândul ei, Miruna a povestit cum a început relația lor.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc”, a explicat tânăra.

Ea a mărturisit că apropierea dintre ei s-a produs firesc și că încă de la prima întâlnire au simțit că se cunosc de foarte mult timp.

„Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a spus Miruna.

În cadrul emisiunii, tânăra a dezvăluit și cu ce se ocupă în prezent.

„Eu am terminat Facultatea de Medicină, iar acum profesez în domeniu. Sunt medic stomatolog generalist”, a povestit Miruna.

Discuția din platou a scos la iveală o relație bazată pe încredere, susținere și naturalețe. Mario Fresh nu și-a ascuns sentimentele și a mărturisit că Miruna este persoana care îi oferă liniște și echilibru în această etapă a vieții sale. Artistul a recunoscut, de asemenea, că între ei a fost dragoste la prima vedere, iar apariția lor împreună în emisiunea „Furnicuțele” marchează primul moment în care și-au prezentat public povestea de iubire.