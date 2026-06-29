Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului. Imagini în premieră cu Miruna

„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului. Imagini în premieră cu Miruna

Mario Fresh a vorbit deschis la „Furnicuțele” despre noua sa relație și și-a prezentat în premieră iubita, Miruna. Tânăra, medic stomatolog, a avut prima apariție la televizor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 17:20 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 15:57
„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului. Imagini în premieră cu Miruna | Antena 1/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” a fost nimeni altul decât Mario Fresh. Artistul a fost întâmpinat în platou de cele două „furnicuțe”, Scama și Blana, iar atmosfera s-a destins rapid. Într-o discuție sinceră despre carieră și viața personală, cântărețul a vorbit despre perioada frumoasă pe care o traversează și despre relația sa cu Miruna.

„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: prima apariție televizată a iubitei artistului

Denise Rifai i-a pregătit artistului o surpriză emoționantă și a invitat-o în platou pe iubita acestuia. Miruna nu este persoană publică, iar Mario Fresh a dezvăluit că aceasta este prima ei apariție la televizor. Deși emoțiile și-au spus cuvântul, artistul a fost permanent alături de ea și a ajutat-o să se simtă confortabil în fața camerelor de filmat.

„Sunt foarte bine cum sunt acum și sunt foarte fericit”, a declarat Mario Fresh în timpul emisiunii.

Articolul continuă după reclamă

Artistul a vorbit cu admirație despre partenera sa și despre echilibrul pe care aceasta i l-a adus în viață.

„Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică decât mine. Mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea”, a spus Mario Fresh.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale

Imagini în premieră cu Miruna

La rândul ei, Miruna a povestit cum a început relația lor.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc”, a explicat tânăra.

Ea a mărturisit că apropierea dintre ei s-a produs firesc și că încă de la prima întâlnire au simțit că se cunosc de foarte mult timp.

„Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a spus Miruna.

În cadrul emisiunii, tânăra a dezvăluit și cu ce se ocupă în prezent.

„Eu am terminat Facultatea de Medicină, iar acum profesez în domeniu. Sunt medic stomatolog generalist”, a povestit Miruna.

Discuția din platou a scos la iveală o relație bazată pe încredere, susținere și naturalețe. Mario Fresh nu și-a ascuns sentimentele și a mărturisit că Miruna este persoana care îi oferă liniște și echilibru în această etapă a vieții sale. Artistul a recunoscut, de asemenea, că între ei a fost dragoste la prima vedere, iar apariția lor împreună în emisiunea „Furnicuțele” marchează primul moment în care și-au prezentat public povestea de iubire.

„Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani
Observatornews.ro Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Antena 3 Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu!
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu! BZI
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră Jurnalul
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la platformele chinezești
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la... Kudika
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace Redactia.ro
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x