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„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cum arată fiica actriței în vârstă de 16 ani

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Paula Chirilă a avut-o alături de ea pe fiica în vârstă de 16 ani. Vezi cum arată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 16:17
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cum arată fiica actriței în vârstă de 16 ani | antena 1
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Paula Chirilă a fost invitată în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre viața sa personală și profesională.

Cum arată fiica actriței în vârstă de 16 ani

A avut parte de surprize inedite, dat fiind faptul că a fost chiar ziua ei. Atât fiica, cât și partenerul său, viitorul soț, i-au stat alături câteva minute pentru a spune doar lucruri frumoase despre ea. Paula Chirilă a mărturisit că în prezent se bucură de cel mai frumos cadou primit de la iubitul său, o pisicuță.

Dan este cu 15 ani mai tânăr decât vedeta. Obișnuiți amândoi să lucreze în același domeniu, se cunoșteau deja de 10 ani, însă ulterior, când Paula Chirilă l-a văzut altfel după o schimbare de look, lucrurie s-au schimbat cu totul.

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Paula Chirilă are o fiică în vârstă de 16 ani, în timp ce logodnicul său are un băiețel de 6 ani. Cei doi au avut parte de multe momente romantice de când sunt împreună. Atât mama artistei cât și fiica sa au avut un zâmbet mare pe buze atunci când au aflat că aceștia se vor căsători din nou.

A povestit cum fugea de la repetiții pentru a-și alăpta fiica, a fost întotdeauna acolo pentru ea atunci când a avut nevoie. Carla Aciu are 16 ani și a declarat la Furnicuțele faptul că mama sa a fost mereu un sprijin, și chiar dacă la început nu este totdeauna de acord cu deciziile sale, în cele din urmă toate atârnă în favoarea sa.

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„Chiar nu e strictă, ca mamă, dar mai are și ea momentele ei. Mai are comentarii asupra unde ies eu.”, a povestit Carla, fiica actriței Paula Chirilă.

Ce spune Paula Chirilă despre relația cu fiica sa

Actrița a declarat că nu-și dorește să fie “control freak” asupra fiicei sale, însă, ca orice mamă, mai are și ea mici scăpări în acest sens. Paula Chirilă știe că fiica de 16 ani are conturi de social media, la fel ca și ceilalți colegi și prieteni de-ai săi.

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S-a bucurat când mama sa a fost cerută în căsătorie, iar acum Carla așteaptă cuminte petrecerea care va urma.

„Mă așteptam să fie o reacție frumoasă, se știu, se înțeleg foarte bine.”, a declarat Paula Chirilă în legătură cu reacția fiicei la ideea că se va căsători. Actrița se declară o femeie care a făcut obrăznicii în viața sa. Printre acestea se numără și înotatul în mare, complet goală.

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