Invitată în emisiunea Furnicuțele, Nico a dezvăluit motivul pentru care membrii trupei Bug Mafia nu mai vorbesc cu ea.

„Furnicuțele”, invitată Nico. De ce nu mai vorbesc membrii trupei Bug Mafia cu artista | antena 1

Nico a făcut o dezvăluire sinceră despre unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. Artista a povestit că relația cu membrii trupei BUG Mafia s-a răcit după ce a refuzat să rămână solista formației, alegând să urmeze un drum pe cont propriu.

De ce nu mai vorbesc membrii trupei Bug Mafia cu artista

Cântăreața a explicat că perioada 1999-2000 a reprezentat un punct de cotitură în viața sa profesională. Colaborarea cu BUG Mafia i-a oferit vizibilitate, iar piesa lansată împreună în 2002 a devenit unul dintre momentele importante ale începutului său de carieră. Cu toate acestea, Nico a simțit că își dorește mai mult decât statutul de solistă într-o trupă.

„Ei voiau să rămân solista lor. Am refuzat colaborarea. Îmi pare rău acum”, a mărturisit artista.

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Ea spune că decizia a fost influențată de dorința de a-și construi propria identitate artistică. La 32 de ani, considera că este momentul să fie cunoscută drept Nico și să își urmeze propriile visuri muzicale.

„Am considerat că vreau să fiu Nico”, a explicat ea.

Deși recunoaște că regretă alegerea făcută, artista spune că fiecare greșeală reprezintă o lecție.

„Dacă greșești, orice lecție e învățată.”

Nico mărturisește că sufletul ei a rămas aproape de muzica R&B și hip-hop, genurile pe care le iubește și astăzi. Tocmai de aceea spune că și-ar dori o nouă colaborare cu BUG Mafia.

În prezent, artista lucrează din nou la un material inspirat din muzica R&B, gen pe care îl consideră cel mai apropiat de personalitatea sa. De-a lungul timpului a colaborat și cu Cabron, pe care îl numește finul său, dar și cu Codu' Penal.

Piesa realizată împreună cu Cabron fusese scrisă încă din 1999, însă a fost lansată abia în 2003, după ce casele de discuri au considerat că melodia era deja „prea veche”.

Cariera care a trecut prin multe transformări

Nico spune că traseul său artistic nu a fost deloc simplu. După succesul din perioada 1999, artista a trecut prin aproape doi ani în care nu s-a întâmplat nimic important din punct de vedere profesional, deși prezentase o emisiune alături de Horia Brenciu.

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Au urmat schimbări de case de discuri, schimbări de stil muzical și numeroase colaborări, toate contribuind la evoluția unei artiste pe care mulți o consideră una dintre cele mai bune voci feminine din România.

George Mărăcine este omul căruia îi poartă o recunoștință deosebită, spunând că el a fost primul care a crezut cu adevărat în talentul său și datorită lui a înregistrat primul album din carieră.

Astăzi, după aproape patru decenii de muzică, Nico spune că privește în urmă fără regrete majore, chiar dacă recunoaște că și-ar fi dorit ca relația cu BUG Mafia să nu se fi încheiat în acel mod și speră că, într-o zi, drumurile lor muzicale se vor intersecta din nou.