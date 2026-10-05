Furnicuțele 2026. Provocarea ochelarilor cu cariocă! Cum s-a descurcat Chef Alexandru Sautner la desenat

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a acceptat o provocare neobișnuită: a purtat o pereche de ochelari speciali care aveau o cariocă atașată direct de ei și a trebuit să deseneze doar din mișcările capului, în doar 30 de secunde. Misiunea de a descifra desenul neobișnuit le-a revenit Furnicuțelor, care au încercat să ghicească contra cronometru ce a încercat juratul să reprezinte.

Luni, 05.10.2026, 18:43