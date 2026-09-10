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Maia Morgenstern s-a târât în genunchi prin platou! Reacția lui Marius Bodochi: „Și când e îngrozitoare e atractivă”

Maia Morgenstern a rememorat unele dintre cele mai importante momente din cariera sa și a vorbit cu sinceritate despre oamenii alături de care a urcat pe scenă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 17:11 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 17:56
Maia Morgenstern s-a târât în genunchi prin platou! Reacția lui Marius Bodochi: „Și când e îngrozitoare e atractivă” | antena 1
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Printre colegii care au rămas aproape de sufletul actriței se numără și Marius Bodochi, cu care a împărțit numeroase experiențe profesionale și personale.

Maia Morgenstern s-a târât în genunchi prin platou

Unul dintre momentele care au emoționat-o a fost cel în care a vorbit la telefon cu Marius Bodochi. Discuția a readus în prim-plan legătura specială dintre cei doi actori, construită în timp, prin spectacole, repetiții și momente dificile pe care le-au traversat împreună.

Maia Morgenstern a povestit despre perioada în care teatrul reprezenta mult mai mult decât un loc de muncă. În anii în care realitatea din afara scenei era apăsătoare, actorii găseau în spectacole și în relațiile dintre ei o formă de refugiu. Repetițiile, glumele și momentele petrecute împreună îi ajutau să se rupă, măcar pentru câteva ore, de problemele de zi cu zi.

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În acest context, Marius Bodochi a devenit pentru Maia Morgenstern unul dintre oamenii pe care s-a putut baza. Actrița a vorbit cu multă căldură despre colegul său și a folosit o formulare sugestivă pentru a descrie locul pe care acesta îl ocupă în viața ei: „Antidepresivul meu.”

Acesta a spus că „Și când e îngrozitoare e atractivă”.

Relația dintre cei doi nu s-a limitat însă la momentele de pe scenă. Maia Morgenstern și Marius Bodochi au trecut împreună prin perioade în care profesia le cerea să fie puternici și să meargă mai departe, chiar și atunci când viața personală le aducea lovituri greu de dus.

Actrița și-a amintit inclusiv un moment extrem de dureros din cariera sa, când a aflat, chiar înainte de a intra pe scenă, că tatăl ei murise. În astfel de situații, spune ea, actorii nu își permit întotdeauna să lase emoțiile să îi copleșească. Spectacolul trebuie să continue, iar scena devine, uneori, singurul loc în care își pot ține echilibrul.

Oana Pellea, Carmen Tănase și Marius Manole, colegii care i-au rămas aproape

Maia Morgenstern a vorbit și despre alți actori cu care a avut relații importante de-a lungul carierei. Printre aceștia se află Oana Pellea, pe care a cunoscut-o în perioada stagiaturii de la Piatra Neamț, în 1987. Cele două au construit o prietenie care a depășit granițele scenei.

Carmen Tănase este, la rândul său, una dintre persoanele cărora Maia le poartă o recunoștință deosebită. Actrița și-a amintit că, după ce a refuzat un rol, a putut reveni datorită sprijinului și corectitudinii lui Carmen Tănase.

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Și Marius Manole ocupă un loc important în parcursul său profesional. Cei doi au jucat împreună în „Livada de vișini”, spectacol care a reprezentat prima lor colaborare. Maia Morgenstern a subliniat și faptul că încearcă să îi sprijine pe actorii aflați la început de drum.

Privind în urmă, actrița recunoaște că teatrul a ocupat uneori un loc prea important în raport cu familia. Spune că regretă timpul pe care nu l-a petrecut suficient alături de părinți și copii. Cu toate acestea, Maia Morgenstern privește întreaga sa carieră cu luciditate și consideră că succesul vine la pachet cu asumare, responsabilitate și multe sacrificii.

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