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Mona Segall, dezvăluire despre Chef Richard Abou Zaki! Nu voia să apară la TV. Cum l-a convins

Ce a povestit Mona Segall despre Chef Richard Abou Zaki și parcursul său în lumea showbizului.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 16:46 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 17:24
Mona Segall, dezvăluire despre Chef Richard Abou Zaki! Nu voia să apară la TV. Cum l-a convins | antena 1
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Mona Segall a povestit cum a reușit să-l convingă pe chef Richard Abou Zaki să accepte provocarea de a participa la „Chefi la cuțite”.

Mona Segall, dezvăluire despre Chef Richard Abou Zaki!

Deși tânărul chef avea deja rezultate importante în gastronomie, televiziunea nu se afla inițial printre planurile sale.

Mona Segall a dezvăluit că îl aștepta de mult timp pe Richard și că și-a dorit ca acesta să facă parte din proiect. Pentru producătoare, chef-ul avea exact calitățile pe care le căuta: energie, personalitate și naturalețe.

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„Energie, personalitate, sincer, plăcut”, a spus Mona Segall despre Richard, explicând de ce a considerat că acesta se potrivește perfect în format.

Richard nu s-a văzut însă de la început drept un om de televiziune. Chiar el i-ar fi spus producătoarei că nu crede că este potrivit pentru acest domeniu. Mai mult, Mona Segall a dezvăluit că acesta nici măcar nu venise la un casting, asta pentru că deja era printre cei aleși. Nu își dorea să facă parte din lumea televiziunii.

Situația s-a schimbat însă atunci când producătoarea i-a oferit libertatea de a se comporta natural și de a rămâne el însuși în fața camerelor. Această abordare pare să fi fost cheia prin care Mona Segall a reușit să-l convingă.

„Mi-a lăsat libertatea să fiu natural”, a explicat chef Richard despre experiența sa în televiziune.

Pentru el, apariția în „Chefi la cuțite” a reprezentat o provocare cu totul diferită față de activitatea din bucătărie. Dacă în restaurant presiunea este una cu care este obișnuit după ani de muncă, televiziunea a venit cu propriile emoții și necunoscute.

Chef Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Irina Fodor, mesaje pentru Richard

Richard Abou Zaki a primit și mesaje din partea colegilor săi din televiziune. Chef Orlando Zaharia i-a transmis un mesaj în care a făcut referire la experiența sa de peste trei decenii în bucătărie și la provocarea pe care Richard a acceptat-o.

Și Alexandru Sautner i-a transmis un mesaj video, apreciind profesionalismul tânărului chef. Reacțiile celor din jur au arătat că Richard a reușit să se integreze într-un univers diferit de cel în care s-a format.

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Un mesaj a venit și din partea Irinei Fodor, care a vorbit despre experiența lui Richard în televiziune și despre emoțiile firești ale unei prime apariții într-un asemenea format.

Mona Segall a făcut și o comparație între proiectele sale, explicând că experiența de la „Asia Express” poate fi mai dificilă pentru ea. Pentru Richard, însă, televiziunea reprezintă un teritoriu nou, iar faptul că a acceptat provocarea demonstrează că este dispus să iasă din zona sa de confort.

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