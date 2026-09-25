Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie și restul participanților au fost puși la încercare într-un joc contra cronometru, având în mâini un balon cu artificii care putea exploda în orice secundă. Regula a fost simplă, dar greu de aplicat sub presiune: fiecare jucător a trebuit să spună cât mai repede cuvinte potrivite pe o tematică dată pentru a pasa balonul mai departe.

Vineri, 25.09.2026, 18:38