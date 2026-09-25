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Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum a rezistat legătura lor

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie vorbește despre una dintre cele mai importante valori din viața sa: prietenia adevărată! Invitatul a rememorat momentele speciale trăite alături de cel mai bun prieten al său, Florin, și a explicat ce a făcut ca legătura lor să reziste neclintită de-a lungul anilor.
Vineri, 25.09.2026, 18:22
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Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia

Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:52 Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:21 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:11 Mireasa, sezonul 14. Ionuț a fost eliminat de fete! Patrick rămâne în competiție

Mireasa, sezonul 14. Ionuț a fost eliminat de fete! Patrick rămâne în competiție

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Primele concluzii despre fetele din casa Mireasa! Patrick și Bogdan își spun părerea

Mireasa, sezonul 14. Primele concluzii despre fetele din casa Mireasa! Patrick și Bogdan își spun părerea

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:51 Mireasa, sezonul 14. Emanuel părăsește competiția! Bogdan rămâne în casa Mireasa

Mireasa, sezonul 14. Emanuel părăsește competiția! Bogdan rămâne în casa Mireasa

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:31 Mireasa, sezonul 14. Veronica face ce face și ajunge în centrul atenției! Ce a spus despre Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Veronica face ce face și ajunge în centrul atenției! Ce a spus despre Beleuț

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:11
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