Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum a rezistat legătura lor

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie vorbește despre una dintre cele mai importante valori din viața sa: prietenia adevărată! Invitatul a rememorat momentele speciale trăite alături de cel mai bun prieten al său, Florin, și a explicat ce a făcut ca legătura lor să reziste neclintită de-a lungul anilor.

Vineri, 25.09.2026, 18:22