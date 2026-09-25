Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie își deschide sufletul și vorbește cu emoție despre anii copilăriei și despre legătura puternică pe care o are cu familia sa! Crescut ca singurul copil la părinți, invitatul a rememorat momentele speciale din primii ani de viață, educația primită și modul în care relația cu părinții i-a ghidat pașii și valorile.

Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și...

Vineri, 25.09.2026, 18:59

Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria...

Vineri, 25.09.2026, 18:45

Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu...

Vineri, 25.09.2026, 18:38

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum...

Vineri, 25.09.2026, 18:22

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad...

Vineri, 25.09.2026, 17:52

Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Vineri, 25.09.2026, 17:37

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam...

Vineri, 25.09.2026, 17:21

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Vineri, 25.09.2026, 17:11

Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria lui Dan Ciotoi: „Vara munceam la fermă!”

Joi, 24.09.2026, 18:30

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Joi, 24.09.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Doinița Fluturu și Dan Ciotoi, despre colaborările de-a lungul vremii

Joi, 24.09.2026, 18:30

Furnicuțele 2026. Dan Ciotoi la Lucrarea de Control! Întrebarea lui Cătălin Măruță:...

Joi, 24.09.2026, 18:30