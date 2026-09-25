Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia
În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie își deschide sufletul și vorbește cu emoție despre anii copilăriei și despre legătura puternică pe care o are cu familia sa! Crescut ca singurul copil la părinți, invitatul a rememorat momentele speciale din primii ani de viață, educația primită și modul în care relația cu părinții i-a ghidat pașii și valorile.
Vineri, 25.09.2026, 18:05