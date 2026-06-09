Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre marea iubire și nașterea fiului lor, Bubu Cernea

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare deschide un capitol extrem de intim și de sensibil din viața sa, vorbind cu o sinceritate tulburătoare despre marea iubire care i-a marcat destinul și i-a schimbat complet prioritățile. Renumita artistă povestește cum l-a întâlnit pe bărbatul vieții ei, cum s-a născut o legătură dincolo de cuvinte și care a fost parcursul lor emoționant până la momentul binecuvântat în care l-a conceput pe fiul ei, celebrul muzician Bubu Cernea.

Marti, 09.06.2026, 18:24