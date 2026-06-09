Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre originile sale. De la viața pe Victoriei, la marile scene ale lumii

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare deschide albumul cu amintiri și ne poartă în atmosfera Bucureștiului de altădată, povestind despre o copilărie de poveste crescută chiar pe Calea Victoriei. Provenind dintr-o familie de elită, cu un tată diplomat și o mamă tehnician dentar, renumita artistă dezvăluie cum educația aleasă și mediul în care a crescut i-au modelat personalitatea, dar și care a fost scânteia care a împins-o iremediabil către lumea notelor muzicale.

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